Tiltalt bokser taler ud

Du behøver ikke at være et dydsmønster for at være en rollemodel for boksende børn og unge i Reda Zamzams univers. Selvom man har slået en skævert i livet, så er man - mindst - lige så god til at løfte andre væk fra et gadehjørne og lukt ind i et ringhjørne med deraf følgende kammeratskab, struktur og disciplin.