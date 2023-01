Tiltalt: Filmede pige i smug

Manden er også tiltalt for at opbevare hjemmelavede våben

En 40-årig mand skal nu svare for sig i retten omkring beskyldninger for at have filmet en 12-årig pige i smug på en adresse i Sorø.

Det vides ikke, hvordan han forholder sig til tiltalen, men anklageskriftet beskriver, hvordan manden i knap et år filmede en ung pige med hemmeligt opsatte kameraer.

Ifølge anklageskriftet lyder det, at manden overvågede pigen i perioden fra begyndelsen af august 2021 og frem til 29. juli året efter.

Overvågningen resulterede i mindst 25 fotos, som manden efterfølgende gemte. Billederne viste pigen dels iført trusser dels med blottet overkrop, hvilket selvsagt var en krænkelse af pigen.

Skjulte kameraer

Til brug for den hemmelige overvågning havde manden både anvendt skjulte kameraer samt håndholdt kamera eller mobiltelefon.

Det oplyses ikke i anklageskriftet, hvilken relation den tiltalte har til pigen.

Manden er desuden tiltalt for at have haft to hjemmelavede skydevåben, der var konstrueret af metalrør, samlemuffer og fjedre.

Også udborede signalpistoler havde manden ifølge anklageskriftet. Omtalte våben kunne derfor affyre regulær ammunition.

