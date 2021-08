Tiltalt for 24 voldtægter: Politiet kunne have stoppet ham

Bliver han dømt, er han blandt Sveriges absolut værste voldtægtsforbrydere.

Den svenske anklagemyndighed tiltalte fredag en 34-årig mand fra Stockholm for at voldtage hele 24 kvinder. Han har siddet fængslet siden november 2020, men manden kunne være blevet anholdt langt tidligere.

Det skriver aftonbladet.se

Allerede i 2018 blev han nemlig anmeldt for voldtægt. Politiet mistænkte ham for at tage kvælertag på en kvinde, så hun besvimede, hvorefter han voldtog hende.

Efterforskningen blev dog droppet på grund af manglende beviser. Siden mener anklagemyndigheden, at han har voldtaget 21 kvinder.

- Min klient føler selvfølgelig stor sorg over det her, siger kvindens advokat, Paola Huldtgren til avisen.

Manden har fået tilnavnet Nyttorgsmannen - Nytorvsmanden - fordi de fleste af voldtægterne er sket i hans egen lejlighed på Nytorget i den svenske hovedstad. Voldtægterne lignede hinanden - han voldtog og filmede sine ofre, mens de sov

Da han blev anholdt, havde han både svampe, ketamin, MDMA og amfetamin på sig. På hans telefon fandt politiet samtidig videoer af kvinder, som tilsyneladende var bevidstløse, mens de blev udsat for overgreb. Det fik sagen til at rulle.

Ved anholdelsen nægtede manden sig skyldig, men ifølge anklager Helena Nordstrand har delvist erkendt.

- Til sidst har han gjort nogle indrømmelser vedrørende nogle af de filmede overgreb, og han har indrømmet nogle af handlingerne, siger anklageren.

Voldtægtssag vokser: Nu er der 26 ofre