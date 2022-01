Tiltalt for at bestikke politichef: Jeg var pengene værd

Der var gode penge at tjene som konsulent for Rigspolitiet over nogle år fra 2011 til 2015.

Faktisk mange millioner som følge af en ny organisering og en lang række rekrutteringer. For én konsulent var der tale om godt 10,5 millioner kroner i løbet af årene.

Men anklagemyndigheden mener, at der ikke har været orden i sagerne i fordelingen af millionopgaverne. Derfor er tidligere afdelingschef i Rigspolitiet Bettina Jensen, der havde det overordnede ansvar, tiltalt for bestikkelse.

Det samme er den kvindelige konsulent, Mariann Færø, der fredag bliver afhørt i sagen ved Københavns Byret. Hun medgiver, at der var mange penge at tjene som konsulent for Rigspolitiet i de år.

Hun nægter dog ligesom Bettina Jensen, at der skulle have været tale om bestikkelse eller fusk.

Det gør hun klart i kortfattede svar på senioranklager Søren Harbos spørgsmål. Han spørger blandt andet direkte, om det var gode penge at være inde i Rigspolitiet.

- Ja, lyder svaret.

Blev du overbetalt, vil Søren Harbo vide som det næste.

- Nej, kommer det prompte fra Mariann Færø.

I løbet af afhøringen forklarer hun, at hun lå lidt under markedsprisen for konsulentydelser. De høje beløb blev blandt andet sendt i hendes retning fra Rigspolitiet for arbejde med at rekruttere en masse folk og stå for seminarer.

Arbejdet for Rigspolitiet brugte Mariann Færø også mange timer på.

Og netop det faktum fører videre til et af sagens centrale punkter - at politichef Bettina Jensen arbejdede for Mariann Færø som konsulent, mens Mariann Færø samtidig fik millioner for sit arbejde for politiet.

Ifølge anklagemyndigheden fik Bettina Jensen opgaven som konsulent fra 2012 til 2015 mod at tildele Mariann Færø de lukrative opgaver.

Beløbet er ifølge anklageskriftet 790.250 kroner, der blev sendt fra Mariann Færø til Bettina Jensens firma.

Mariann Færø erkender i retten, at hun hyrede den daværende politichef for selv at have tid til at arbejde for Rigspolitiet.

- Jeg vidste jo godt, at når Rigspolitiets organisation var på plads, så ville der ikke være meget til mig der. Derfor ville jeg gerne fastholde kunder, jeg har haft gennem 20 år, så jeg stadig havde dem, når mit arbejde for Rigspolitiet var færdigt, siger Mariann Færø.

Hun afviser dog fuldstændig, at der var en plan med at ansætte Bettina Jensen.

- At hun fik opgaver fra mig, havde intet at gøre med, at hun var i Rigspolitiet. Det handlede om, hvad hun kunne hjælpe mig med og bidrage til, siger hun.

Bettina Jensens arbejde for Mariann Færø bestod blandt andet i at lytte kundeservicesamtaler igennem for teleselskaber og komme med tip til forbedringer.

Retssagen fortsætter i næste uge. Dommen ventes at falde i marts.