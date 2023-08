Tiltalt for at sætte ild til frisørbutik: Sag udskydes

Det er ikke lykkedes at forkynde sagen for den ene af de fire mænd, der er tiltalt for i februar 2022 at sætte ild til frisørbutik til 'overhængende livsfare' for bygningens beboere

RETTEN I GLOSTRUP (Ekstra Bladet): Udsættelse.

Sådan indledtes nævningsagen mod fire mænd på 18, 23, 24 og 27, der er tiltalt for at sætte ild til Frisør Yomok på Islevbrovej i Rødovre den fjerde februar sidste år.

Den 18-årige tiltalte var ikke mødt op i retten på grund af rygsmerter, lød det i retten. Men ydermere måtte anklagemyndigheden sande, at det heller ikke er lykkedes lovligt at forkynde sagen for manden, der lige nu befinder sig i udlandet.

Derfor havde anklagemyndigheden påstand om at udskille den manglende tiltalte fra sagen, i håbet om at man kunne fortsætte sagen mod de tre øvrige tiltalte. Men det afviste retten på baggrund af forsvarernes protester.

- Det er helt afgørende, hvad (den 18-årige medtiltalte red.) har at sige om sagen. Hvis vi fortsætter sagen uden ham, vil det betyde, at min klient ikke får en fair rettergang, protesterede forsvarer for den 24-årige, Naja Wærness Larsen. De øvrige forsvarer erklærede sig enige.

Indledningsvist kunne den fraværende tiltaltes forsvarer Louise Bott Traberg Smidt fortælle, at hun havde været i kontakt med sin klient.

Derfor håber retten nu på, at en udsættelse til fredag vil være tid nok til at få forkyndt sagen for manden, og at han kan nå at komme til Danmark og møde op i retten.

I livsfare: Bygning stod i flammer

Det tog ifølge anklageskriftet i alt to forsøg, før de fire mænd lykkedes med at sætte ild til frisørsalonen.

Første forsøg fandt sted den tredje februar, hvor den 24-årige, 23-årige og 18-årige med fyldte benzindunke kørte mod gerningsstedet i en lejet Peugot, men mislykkedes, idet politiet stoppede dem.

Dagen efter lykkedes det dog ved at knuse et gavlvindue, hvorefter de hældte den brandbare væske ind i baglokalet, som de antændte, hvilket bevirkede en 'eksplotionsagtig brand', der var til 'overhængende livsfare for bygningens beboere'.

Alle fire mænd nægter sig skyldige.

Bandestrid: Drab i frisørsalon tre måneder inden

Præcis tre måneder inden brandstiftelsen blev Frisør Yomok forvandlet til et grufuldt gerningssted, da to mørkklædte mænd tredje december 2021 trængte ind i salonen og skød vidt omkring.

En 17-årig bulgarsk statsborger blev dræbt, mens han stod og klippede en 15-årig skoledreng, der blev ramt af en kugle igennem hånden. Salonens indehaver, en 28-årig mand, blev ramt af flere skud i maven, men overlevede.

Politiet vurderede, at skyderiet var et led i den konflikt, der hærgede Hovedstadsområdet, i starten af december mellem gadebanden NNV og det svenske kriminelle netværk Söderkulla.

Tre mænd, der ifølge Ekstra Bladets oplysninger ligeledes har relationer til NNV, er siden anholdt for at have haft forskellige roller i skyderiet i salonen.

I følge politiet var det en hævnaktion, efter at et 27-årigt medlem af gadebanden blev skudt og dræbt dagen før på Sorgenfrigade på Nørrebro.

Kan være forbindelse

Det er fire andre mænd, der blev anholdt og nu er tiltalt for at stå bag brandstiftelsen hos frisøren. I den forbindelse udsendte politiet en pressemeddelelse, hvor vicepolitiinspektør Peter Malmose sammenkædede skyderierne og branden:

- Efterforskningen indikerer på nuværende tidspunkt, at der er tale om en forsætlig hændelse, og det er nærliggende at antage, at der kan være en sammenhæng med sagen fra december, lød det på det tidspunkt.

Det har ikke været muligt at få en kommentar fra politiet om, hvorvidt det stadig er hypotesen. Men motivet vil muligvis komme frem i løbet af retssagen, der altså foreløbigt tager sin begyndelse fredag.