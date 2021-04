Tiltalt for både hash i Pusher Street og ildebrand i tog

Politiet mener, at 25-årig 'kørte sort' med tog i Danmark ikke mindre end 359 gange på to år

Hash og brandstiftelse.

En 25-årig mand, der i følge anklageskriftet er psykiatrisk patient og derfor har adresse på en afdeling for sindslidende, er tiltalt for en serie ildspåsættelser samt for at være håndlanger i Christianias Pusher Street.

Det fremgår af sagens anklageskrift.

Konkret beskriver anklageskriftet otte tilfælde, hvor der er tændt ild i kørende tog.

Fremgangsmåden har været enkel. Enten har gerningsmanden samlet aviser og blade på gulvet i kupéer og her stukket ild på papirdyngen, eller også har man stukket ild på enten papirholdere eller ruller med toiletpapir på togenes toiletter.

skaderne har ikke været omfattende, men har dog medført en vis forstyrrelse for DSBs togdrift. Ildspåsættelserne er sket i perioden fra 25. november og godt en måned frem i fjor i tog på sjælland.

Hovedsageligt var det tog på strækningen fra Slagelse-København, der er blevet ramt. Men også en enkelt gang er der blevet blevet tændt ild i et tog på Falster.

I forhold til anklageskriftets del om hash er han tiltalt for 17. december 2020 på Ringsted Station at have været i besiddelse af 319 joints, som politiet mener skulle sælges videre.

Dertil kommer to forhold, der begge knytter sig 28. januar i fjor at have været i besiddelse af forskellige hash- og cannabisprodukter, skulle sælges fra hashbod 17 i Pusher Street.

Desuden er manden tiltalt for fra 15. januar 2018 og frem til 15. december 2020 at have 'kørt sort' med toget ikke mindre end 359 gange på forskellige strækninger i Danmark.

Sidst er der et forhold om trusler rettet imod en fængselsbetjent i Storstrøms Fængsel 30. december i fjor, hvor han i følge anklageskriftet udtalte 'Fatter du ikke, hvad jeg siger, din dumme kælling? Det kan jo ikke være rigtigt, at jeg skal overfalde eller slå dig ned for at få mine købmandsvarer.'

Det vides ikke, hvordan den 25-årige forholder sig til anklageskriftets punkter.