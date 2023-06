Tiltalt for blufærdighedskrænkelse af mere end 200 personer

Anklagemyndigheden har rejst tiltale mod en 33-årig mand i en omfattende sag om hacking og blufærdighedskrænkelse.

Det skriver Midt- og Vestjyllands Politi i en pressemeddelelse.

Den 33-årige mand er tiltalt for at have hacket sig til konto- og loginoplysninger samt for at være i besiddelse af private dokumenter, billeder og videoer fra i alt 214 personer.

Den nu tiltalte boede i Viborg kommune fra efteråret 2017 til januar 2019, hvor han ifølge politiet hackede 622 hjemmesider og på den måde skaffede sig ulovlig adgang til virksomhedernes kundedatabaser.

Privat materiale

Da manden i januar 2019 blev anholdt, fandt politiet flere tusinde private dokumenter, billeder og videoer fra 214 mennesker, hvoraf størstedelen var kvinder.

Der var tale om privat materiale, hvor de pågældende personer fremstod helt eller delvist afklædte eller i anden seksuel sammenhæng.

'Den 33-årige er også tiltalt for i alt 4.344 gange at have forsøgt at hacke sig ind på et ukendt antal enkeltpersoners profiloplysninger på onlinetjenester som fx Google, Facebook, Dropbox og Snapchat', fremgår det af pressemeddelelsen.

I 40 tilfælde lykkedes det manden at få adgang til privatpersoners onlineprofiler.

'Systematisk og organiseret'

Desuden er han også tiltalt for intet mindre end 9.955 forsøg på hacking.

- Det er en alvorlig sag, som involverer mange forurettede. Der er rejst tiltale for systematisk og organiseret hacking af hjemmesider, og for omfattende blufærdighedskrænkelse af mere end 200 personer, udtaler anklagerfuldmægtig Emil Nyborg fra Anklagemyndigheden ved Midt- og Vestjyllands Politi i pressemeddelelsen.

Eftersom der er tale om så omfattende en sag, hvor anklageskriftet indeholder 636 punkter, afsættes der 14 retsdage, når den 33-årige skal stilles for en dommer.