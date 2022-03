Tiltalt for drab: Sådan skød jeg min hustru ved en fejl

62-årig mand siger, at det var et uheld, da han sidste år skød og dræbte sin jævnaldrende hustru, som havde bedt om skilsmisse

RETTEN I HORSENS (Ekstra Bladet): Han henter geværet, fordi han 'er nødt til at få Elin til at indrømme, at hun laver noget, der ikke er i orden'.

Han tror ikke, våbnet er ladt.