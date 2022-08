Tiltalt for drabsforsøg: - Det var selvforsvar

RETTEN I GLOSTRUP (Ekstra Bladet): Der blev handlet i selvforsvar, da en 24-årig mand i september sidste år stak en anden mand ned på en parkeringsplads i Høje Taastrup.

Sådan lød det fra den tiltalte selv på den første dag i retssagen, hvor han er anklaget for drabsforsøg. Han nægtede sig skyldig og forklarede, at han handlede i selvforsvar.

Det var 22. september 2021 omkring klokken 11.28, at politiet modtog et opkald om en hændelse på en parkeringsplads i Høje Taastrup.

Stukket i brystet

En mand var blevet stukket i overkroppen, havde fået sår på fingrene samt snit-læsioner på den ene overarm og den anden underarm. Gerningsmanden var løbet fra stedet.

Det kom frem, da anklageren forelagde sagen ved retssagens begyndelse i dag.

Politiet ankom syv minutter senere, hvor de fandt en mand liggende på maven på asfalten. Han blødte fra et sår på siden af kroppen, og to kvinder var ved at udøve førstehjælp, forklarede anklageren endvidere.

Han blev kørt i ambulance til Rigshospitalet med politieskorte, hvor han blev opereret og behandlet for sine skader.

Det var en fælles ven mellem den tiltalte og offeret, der ringede til politiet. Det var hans lejlighed, som den tiltalte havde opholdt sig i natten forinden.

Politiet fik derfor hurtigt en ide om, hvem gerningsmanden var og efterlyste den 24-årige, der nu er på anklagebænken senere samme dag.

De opfordrede ham til at melde sig selv, inden det blev nødvendigt at efterlyse ham med billede. Det blev dog alligevel aktuelt dagen efter, da han endnu ikke havde meldt sig selv.

Fire dage senere dukkede han op på Albertslund Politigård. Ifølge tiltaltes egen forklaring i retten meldte han sig selv, da han blev opmærksom på den efterlysning, der var af ham i medierne.

I retten var tiltalte iklædt gråt jakkesæt, blå skjorte, hvide sneakers og håret friseret tilbage på hovedet. Det var et noget anderledes indtryk end det, man fik, fra de billeder, politiet tog af ham, da han meldte sig selv på Albertslund Politigård. Her bestod beklædningen af jeans, en tynd jakke og kasket.

Politiet undersøgte offerets bil, som stadig holdt på parkeringspladsen. Foto: Kenneth Meyer

Angreb med aluminiumsbat

Den 24-årige forklarede i retten, at han handlede i selvforsvar, da offeret havde holdt på parkeringspladsen foran lejligheden, mens hans stod og fik sig en cigaret.

- Så hoppede han ud af bilen, da han fik øje på mig. Han tog et aluminiumsbat med ud.

Han forklarede, at han derfor vendte tilbage til lejligheden og gik ind i køkkenet for at gribe fat i en kniv på køkkenbordet.

Men ifølge den 24-årige var det ikke med intentionen om at bruge kniven, at han greb den.

- Jeg ville bare skræmme ham. Jeg var selv rigtig rystet over situationen. Både over hvad der ville ske med ham og med mig.

Da han forsøgte at afværge slagene fra battet, rammer kniven, som han havde i hånden, offeret. I retten illustrerede den 24-årige tydeligt med fagter, hvordan han havde forsøgt at afværge slagene.

Anklageren spurgte, hvad han stak efter.

- Ikke noget overhovedet. Jeg føler ikke, jeg gjorde det særligt hårdt. Jeg fokuserede på at beskytte mit hoved.

Efter at være blevet ramt af omkring tre slag med battet forskellige steder på kroppen, løb den 24-årige ifølge egen forklaring væk fra stedet. Han stødte tilfældigvis ind i en kollega et stykke væk - han satte sig ind i kollegaens bil og kørte med ham hjem. Undervejs på den køretur, smed han kniven ud af vinduet.

Offer var uenig

Sagens offer havde en noget anderledes forklaring, da han tirsdag eftermiddag satte sig i vidneskranken.

Med tydelig vrede mod tiltalte forklarede han, hvordan det ikke var ham selv, der indledte episoden - det var tværtimod den tiltalte, der var faret mod ham med kniven, hvorefter han greb efter battet i bilen.

- Han trak en kniv og møjede lortet i brystet på mig, sagde han.

Generelt var offerets forklaring meget præget af, at han ved de fleste spørgsmål fra både forvarer og anklager svarede 'det ved jeg ikke'.

Men han mente dog ikke, han havde ramt tiltalte med battet på noget tidspunkt.

- Jeg sigtede efter hans hoved, men jeg har ikke slået ham, for så var hans hoved flækket som en æggeskal.

De to var begge en smule i tvivl om, hvad der forårsagede, at de blev uvenner og derfor endte i konfrontationen.

Dog forklarede de begge noget om, at det muligvis var på grund af noget tøj, som tiltalte havde lånt af offeret, men ikke havde afleveret tilbage.

Svinede betjente til

Den 24-årige tiltalte er foruden tiltalen på drabsforsøg også tiltalt for tre øvrige forhold. Alle tre forhold er foregået før episoden på parkeringspladsen i Høje Taastrup.

Han er tiltalt for i juli 2021 at overfalde en en ven og kollega sammen med en anden ukendt gerningsmand i Kongens Lyngby.

Slutteligt er der tale om vold mod tjenestemand i forlængelse af en anholdelse i december 2020. Derudover havde han også overfaldt de to betjente med hån og skældsord. Dette er den eneste tiltale, han erklærer sig skyldig i.

Retssagen fortsætter efter planen på fredag den 26. august.