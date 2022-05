Tiltalt for drabsforsøg: 'Jeg vil drikke dit blod'

Tiltalt for at trænge ind i kvindes hjem og stikke hende med kniv

En kvinde fik voldsomme skader, da hun ifølge anklageskriftet blev udsat for et drabsforsøg i sit hjem i Aalborg.

En 37-årig mand er tiltalt for at være trængt ind i hendes hjem 5. maj sidste år, hvor han råbte: 'du har været mig utro – jeg slår dig ihjel – jeg vil drikke dit blod – jeg skal nok vise dig', mens han flere gange stak hende med en kniv, tog halsgreb på hende og gav hende flere skaller i hovedet.

Det medførte ifølge tiltalen flere behandlingskrævende læsioner på ryg, hænder og venstre arm samt et brud på venstre skulderblad,

Drabsforsøget mislykkedes ifølge anklageskriftet, fordi offeret løb fra stedet.

Han er også tiltalt for at have ødelagt inventar i forbindelse med drabsforsøget, herunder et glasskab, glasbordplader, gardiner og en fjernsynsskærm.

Den tiltaltes forsvarer Thomas Frisgaard oplyser, at hans klient nægter sig skyldig.

Anklagemyndigheden har desuden nedlagt påstand om udvisning af Danmark for bestandigt.

Sagen starter tirsdag i Retten i Aalborg.