Tiltalt for gaderæs

Tre mænd på hhv. 22, 24 og 27 år er blevet tiltalt for at medvirke til ulovlige gaderæs. Anklagemyndigheden vil kræve en fængselsstraf, fremgår det af en pressemeddelelse fra Københavns Vestegns Politi.

4. september 2020 kørte biler og motorcykler parvis om kap med høj hastighed på Stamholmen i Hvidovre, hvor der også var tilskuere.

Banen var opmålt og afmærket med 'start' og 'mål', og spottere i området holdt udkig efter politiet. En såkaldt 'starter' kaldte køretøjerne frem til startlinjen og gav tegn til start. Derefter blev der kørt om kap.



Den tilladte hastighed på Stamholmen er 60 km/t., men ifølge anklageskriftet blev der kørt med hastigheder omkring 140 km/t.

Ved ræset pågreb færdselsbetjente en 22-årig mand, som blev sigtet for at være ’starter.’ To andre mænd på 24 og 27 år blev sigtet for at være ’politispottere’.



Betjentene var en del af en færdselspolitiaktion rettet mod arrangører af ulovlige gaderæs.

Anklagemyndigheden kategoriserer ræsene den pågældende aften som særlige hensynsløse kørsler, der fremkaldte nærliggende fare for andre, og ifølge retspraksis kan førere af biler i den type gaderæs idømmes fængselsstraffe.



Derfor lægger anklagemyndigheden op til en tilsvarende straf til dem, der aktivt medvirker til, at ræsene afvikles.



Retssagen finder sted i februar.