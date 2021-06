Tiltalt for håndgranat og Paludan-trusler er tilbage i Danmark

En 21-årig mand, der er tiltalt i forbindelse med trusler rettet imod Rasmus Paludan, er kommet tilbage til Danmark efter i et par år at have opholdt sig i Irak.

Den 21-årige har både dansk og irakisk statborgerskab og var tidligere del af den nu forbudte LTF-bandes inderkreds. Han er dækket af navneforbud.

Over for Ekstra Bladet bekræfter den 21-åriges advokat, Erbil Kaya, at manden nu er tilbage. Ifølge advokaten var mandens ophold i Irak ikke frivilligt.

Ekstra Bladet har flere gange tidligere omtalt sagen.

Trusler efter ballade

Konkret er han tiltalt for trusler, der blev fremsat 16. april 2019, hvor Paludans besøg på Blaagaards Plads medførte voldsomme optøjer. Her mener politiet, at den 20-årige anbragte en håndgranat på pladsen og skrev 'DØD OVER PALUDAN' ved siden af.

En sigtelse, han nægter, fortæller mandens advokat, Erbil Kaya.

I første omgang blev han anholdt og varetægtsfængslet, men kort efter løsladt igen, da retten ikke vurderede, at der var begrundelse for yderligere varetægtsfængsling. Løsladelsen blev kæret til landsretten, der omstødte afgørelsen og atter krævede manden varetægtsfængslet.

Udsat for tortur

I mellemtiden var han dog rejst ud af landet, hvorfor de danske myndigheder udsendte en international arrestordre. Det medførte, at manden blev anholdt i Irak 2. oktober 2019 og fængslet. I Irak var han udsat for tortur.

For godt to måneder siden blev manden ved en irakisk domstol frikendt for de danske trusselsforhold. Efterfølgende har han fået lov at forlade Irak.

Foreløbig har frifindelsen i Irak ikke nogen betydning for det danske retssystem:

- Den sag, han er tiltalt i, skal gennemføres. Men frifindelsen i Irak vil selvfølgelig blive gjort til genstand ved den kommende retssag, siger Erbil Kaya.

Sagen er ikke berammet endnu.