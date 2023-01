Tiltalt for kollegie-voldtægt: Skar ofres gamacher op

KØBENHAVNS BYRET: - Jeg har ikke nogen grund til at lyve. Jeg har kastet mig fladt ned på maven og sagt, at jeg gerne vil være ærlig, sagde en 33-årig tidligere sexdømt mand, da sagen mod ham blev indledt onsdag morgen.

Han kræves idømt forvaring for et røveri mod en kvinde og brutale overfaldsvoldtægter mod to andre ofre på samme tid og samme sted på et kollegie på Amager 19. marts 2022.

Fra sagens start sagde den tiltaltes forsvarer, Finn Bachmann, at hans klient delvist erkendte tiltalerne for røveri og voldtægter.

Den tiltalte sagde, at han var meget påvirket af whisky, kokain og hash, og at 'der er to personer af mig selv'. Ikke fordi han har en personlighedsspaltning, men fordi han var så påvirket og har en masse psykiske skavanker.

Ikke sikker på agenda

Derfor var der også noget, han ikke kunne huske. Han var heller ikke sikker på, om hans agenda var røveri eller noget seksuelt, da han løb hen til indgangen til kollegiet Base Camp.

- Men ligegyldigt hvad så endte det med seksuelt. Min fornuft var ikke lige på højeste plan på det tidspunkt, sagde han meget nøgternt.

Han forklarede detaljeret, at han truede kvinderne med kniv allerede ved elevatoren og bad dem udføre oralsex.

- Jeg husker, at på et tidspunkt beder jeg dem begge to gå på knæ. Og jeg beder dem så om at udføre oralsex på mig. Det er så ikke samtidig. Det er den ene og så den anden, forklarede han.

- Beder dem om … hvad sagde du til dem, spurgte anklager Søren Harbo opklarende.

- Jeg kan ikke komme uden om, at de selvfølgelig på en eller anden måde var tvunget til det her, sagde han.

Kniven tror han, at han 'mere eller mindre havde fremme konstant'.

- Det var mere som et symbol. Jeg tror bare tanken om, at du står med en kniv. Det er nemmere end at snakke til nogen, sagde han.

'Kvinder stod lidt frosset'

Da de kørte op i elevatoren til en studielejlighed, sagde han, at han mente, at han havde bedt dem om at tage deres tøj af.

Oppe i lejligheden beskrev han, at de unge kvinder stod 'sådan lidt frosset i det'.

- Stivfrosset. Og reagerer ikke på det, jeg siger til at starte med. Jeg beder dem begge to lægge sig fladt på maven, og så skærer jeg deres gamacher op, sagde han.

- Frosne af skræk? spurgte anklageren.

- Skræk eller måske chok, tror jeg. Selvfølgelig er de sikkert også bange. Den ene, tror jeg, tror, at jeg skal til at skære i hende. Og så siger jeg 'slap af', sagde han.

- Jeg havde ingen intentioner om rent faktisk at skære i dem.

- Skal de forstå, at det var dig, der bestemte, spurgte anklageren.

- Ja.

Han nægter, at han havde tiltvunget sig samleje med begge, kun med en af dem.

'De blev trodsige'

Han sagde, at han kun slog dem en gang.

- Jeg tror, at de begyndte at blive meget trodsige. Så jeg skulle lige have deres fulde opmærksomhed igen, sagde han.

Anklager Søren Harbo spurgte til, hvad der lå i, at de blev trodsige.

- De kæmper ikke imod, men begynder at vende sig om, mens jeg har bedt dem om bare at ligge der. Det er mere den ene end den anden, sagde han.

Han erkendte også, at han var stukket af fra det åbne fængsel i Nørre Snede, da overfaldene ved kollegiet fandt sted.

- Man er på flugt og gemmer sig hele tiden. Man bliver lidt forvirret over, hvad man skal gøre af sig selv. Halvdelen af tiden gik med at drikke alkohol og tage stoffer. Køre misbruget konstant uden at tænke på andet, forklarede han om tiden op til de begivenheder ved kollegiet, han er anklaget for.

Anklagemyndigheden har nedlagt påstand om, at manden idømmes forvaring. En tidsubestemt straf, der gives til personer, der vurderes til at være farlige på fri fod.

Foto: Kenneth Meyer

Den nu 33-årige mand er senest blevet idømt to års fængsel for voldtægt som en tillægsstraf til tre tidligere domme, herunder en sag om voldtægtsforsøg og gaderøveri, hvor han fik fire et halvt års fængsel. Læs mere om hans uhyggelige fortid her.