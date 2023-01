Tiltalt for kollegievoldtægter: Kræves idømt forvaring

Tidligere sexdømt mand tiltalt for brutale overfaldsvoldtægter mod to kvinder, der blev truet med kniv

I omkring en time blev to kvinder udsat for en særdeles brutal voldtægt, der startede ved indgangen til kollegiet BaseCamp på Amager 19. marts sidste år omkring klokken 4.37.

Her blev de ifølge anklageskriftet mod en 33-årig tidligere voldtægtsdømt mand truet med en kniv til at gå ind i en elevator, hvor den ene blev tvunget til delvis at tage tøjet af, ligesom han holdt begge i håret og slog dem i hovedet, mens han tvang dem til at udføre oralsex på ham.

Efterfølgende tvang han dem ifølge anklageskriftet ind i en studielejlighed, hvor han skar i den andens tøj, tvang dem til at tage tøjet af, slog dem, rettede kniven mod deres hals og truede med at slå dem ihjel, mens han gennemførte flere fuldbyrdede voldtægter.

Kristina Olsen, administrerende direktør for BaseCamp i Norden, har tidligere fortalt, at den sigtede ingen relation har til kollegiet.

- Der er andre studerende, som kommer ned og hjælper til og får stoppet episoden og jaget ham på flugt, har hun sagt til Ekstra Bladet.

Foto: Kenneth Meyer

Bare halvanden time tidligere udsatte den 33-årige mand ifølge tiltalen også en kvinde for røveri, trusler og ulovlig tvang i en opgang på Amager, hvor han skubbede hende ind i opgangen, da hun var ved at låse sig ind.

Hun fik en kniv mod halsen, hvorefter gerningsmanden sagde, at hun skulle holde sin kæft og give ham sin telefon og nøgler. Han trak hende herefter med ud på gaden og sagde til et vidne, at han skulle køre videre - ellers ville han stikke eller dræbe kvinden.

Han tvang hende herefter til at løbe med ham 50-100 meter ned ad gaden, mens han holdt fast i hendes håndled. Det lykkedes hende her at vriste sig fri og løbe den modsatte vej.

Manden er ifølge anklagemyndigheden så farlig, at han skal idømmes forvaring. En tidsubestemt straf, hvor man først kommer på fri fod, når man ikke længere anses for at være farlig.

Den 33-årige mand blev anholdt om eftermiddagen og fremstillet i grundlovsforhør dagen efter, hvor Ekstra Bladet var til stede. Her haltede han på det venstre ben og var iført joggingtøj fra Københavns Fængsler. Det sorte hår var tætbarberet i bunden og lidt længere og krøllet på toppen.

Sigtet for voldtægter ved studieboliger

Mandens forsvarer, Finn Bachmann, oplyste i grundlovsforhøret, at hans klient erkendte røveri og ligeledes, at 'der er foregået noget' i voldtægtsforholdet, som den sigtede dog ikke havde en detaljeret hukommelse om. Han nægtede sig derfor skyldig. Forsvareren sagde dog også, at der ikke ville være protester mod varetægtsfængsling.

Det er stadig Finn Bachmann, der repræsenterer den 33-årige. Det har ikke været muligt at få en kommentar til, hvordan hans klient forholder sig nu.

Den nu 32-årige mand er senest blevet idømt to års fængsel for voldtægt som en tillægsstraf til tre tidligere domme, herunder en sag om voldtægtsforsøg og gaderøveri, hvor han fik fire et halvt års fængsel. Læs mere om hans uhyggelige fortid her.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Var flygtet fra afsoning

Den nu tiltalte var stukket af fra sin afsoning i det åbne fængsel Nørre Snede Fængsel, da han ifølge tiltalen begik røveriet og voldtægterne. Fejl hos både fængslet og politiet gjorde, at han ikke straks blev efterlyst.

Det fremgår af en redegørelse, som Justitsministeriet lavede i juni 2022 på baggrund af et spørgsmål fra Peter Skaarup (dengang DF, nu DD) oven på Ekstra Bladets reportage fra grundlovsforhøret, hvor det kom frem, at den nu tiltalte var gået fra sin afsoning.

I svaret fra justitisministeren beskrives forløbet således ud fra redegørelser fra Kriminalforsorgen og Rigspolitiet:

23. februar 2022 ca. 20.15: Fængselspersonalet i det åbne fængsel i Nørre Snede ser på overvågningskamera, at den nu tiltalte stikker af over boldbanen. Det lykkes dem ikke at forhindre ham i at flygte eller finde ham efterfølgende. De kontakter ikke politiet straks.

24. februar 2022 klokken 9.29: Først dagen efter skriver fængsel en mail til Midt- og Vestjyllands Politi og anmoder om, at han bliver efterlyst.Deres beredskabsplan tilsiger ellers, at de skal ringe straks.

24. februar 2022 ca. 9.57: Mailen videresendes til politikredsens servicecenter og videre til vagtchefen. Det fører dog ikke til, at der bliver oprettet en efterlysning. 'Det kan ikke på nuværende tidspunkt oplyses, hvorfor den normale procedure om oprettelse af en efterlysning ikke blev fulgt', skriver Rigspolitiet i redegørelsen.

28. februar 2022: Nørre Snede Fængsel beslutter at følge op på anmeldelsen. Denne gang med en såkaldt datafølgeseddel via Klientsystemet. Anmeldelser om undvigelser kan dog ikke sendes som datafølgeseddel til politiet. Hos politiet blev det automatisk registreret med gerningskoden 'udeblivelse efter orlov/udgang' og ikke undvigelse fra fængsel/arrest, som den retteligen burde have været henset til sagens alvorlige karakter.

1. marts 2022: Kriminalforsorgen kontakter politiet telefonisk, fordi de havde fået oplyst, at der endnu ikke var oprettet en eftersøgning Samme dag klokken 9.48 blev der oprettet en eftersøgning i politiets systemer.

19. marts 2022: I perioden efter efterlysningen foretog politiet enkelte efterforskningsskridt. men ikke noget, der lokaliserede ham. 19. marts blev han anholdt i forbindelse med de nye voldtægtsforhold og indsat i Vestre Fængsel.

Det fremgår af redegørelsen, at Direktoratet for Kriminalforsorgen har indskærpet over for de åbne fængsler, at de straks skal anmelde en fangeflugt per telefon - og ikke via e-mail, som det er sket her. Og at undvigelser ikke kan sendes som datafølgeseddel til politiet.

Og i Midt- og Vestjyllands Politi er det blevet indskærpet, at der straks efter modtagelse af en henvendelse om undvigelse skal ske efterlysning af den pågældende, og at relevant efterforskning skal iværksættes..

