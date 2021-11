Tiltalt for mere end 1200 tilfælde af seksuelt overgreb

600 tilfælde af seksuelle overgreb og 600 tilfælde af incest.

Sådan ser tiltalen ud for 31-årige Robert Cota fra Florida.

Det skriver New York Post.

Gik til præst

De seksuelle overgreb gik ud over en pige, som var mellem 12 og 18 år, da overfaldende sted.

Det var en lokal præst, som gjorde politiet i Florida opmærksom på Robert Cota. Præsten fortalte, at Cota havde opsøgt ham sidste søndag, hvor han gav udtryk for, at han 'havde problemer med sin religion'. Det skulle være en bestemt sætning i kirkens bog om retningslinjer, der omhandler incest, som Cota fremhævede.

Præsten skulle have brugt ordet 'incest', da han talte med politiet.

Efter en længere samtale, skulle præsten have fortalt Cota, at han skulle henvende sig til politiet. Senere er præsten så selv gået til politiet, og givet dem Cotas informationer.

Siden hun var syv

Ifølge anholdelsesrapporten, har ofret fortalt politiet, at hun havde seksuel omgang med Cota siden hun var syv år gammel. Pigen har forklaret, at Cota sagde, at det var en måde at vise kærlighed.

I september 2020 konfronterede ofrets mor Cota med forholdet, han havde til hendes datter. Herefter pegede Cota en pistol mod pigen, og blev arresteret for groft overfald. Her begyndte politiet at grave i anklagerne om seksuelle overgreb og incest.

Han sidder lige nu i fængsel, og hans kaution ligger på 3 millioner dollars.