Tiltalt for Mia-drab: Dygtig, egenrådig og påståelig

En usædvanlig dygtig og prisbelønnet håndværker. Egenrådig og påståelig. Bestemt ikke dum. Og tidligere dømt for blufærdighedskrænkelse af en tilfældig ung pige og for at have udsat sin ekskæreste for nærliggende fare.

Karakteristikken af den nu 37-årige mand, der er tiltalt for det gruopvækkende drab på 22-årige Mia Skadhauge Stevn, spænder vidt.