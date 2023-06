Tiltalt for Mia-drab: Hun var drilsk og flirtende - men pludselig faldt hun

37-årig elektriker forklarede i anklagers afhøring af ham, at han og Mia havde frivillig sex, og at det ikke var ham, der tog initiativet. Og at hun pludselig faldt i skoven

RETTEN I AALBORG (Ekstra Bladet): Den mand, som er tiltalt for voldtægt, drab og usømmelig omgang med lig mod 22-årige Mia Skadhauge Stevn, tog ifølge hans egen forklaring ikke initiativ til, at de to skulle have sex den nat, den unge sygeplejerskestuderende forsvandt.

Men det gjorde hun til gengæld, sagde han under den fortsatte afhøring af ham onsdag eftermiddag.

Det hele endte, ifølge hans forklaring, galt, fordi Mia på et tidspunkt faldt forover, da der ellers var lagt op til, at der skulle ske noget seksuelt mellem dem ude i et skovområde i Hammer Bakker.

Den 37-årige mand har forklaret, at hun - mens de kørte i hans bil ind i skovområdet nogle kilometer nord for Aalborg - tilfredsstillede ham med hånden.

Ligesom han har forklaret, at hun efterfølgende lagde op til, at hun gerne ville have, at det ikke skulle blive ved det mellem dem.

Annonce:

Tiltalt: Der skal ske mere

- Hun bliver meget drilsk og flirtende igen. Hun sætter sig sådan nærmest 90 grader i sædet med front mod mig, og vi får på en eller anden måde drejet samtalen hen på det, der lige er foregået.

- Vi taler om, hvorvidt der skal ske mere. Det er tydeligt, hun har forventninger om, der skal ske mere, svarede han specialanklager Mette Bendix, da hun borede i, hvad der præcist var sket mellem dem i tidsrummet efter, at Mia var steget ind i hans sorte VW Golf på Vesterbro i Aalborg by klokken 06.09 tidligt søndag morgen 6. februar i fjor.

Han forklarede videre, at de to på et tidspunkt stiger ud af bilen sammen og går ad skovvejen mellem træerne.

De går, ifølge hans forklaring, med hinanden i hånden og kysser undervejs på vej hen mod et sted, hvor de efter hans opfattelse efter gensidig aftale skal have sex.

Tror først det er for sjov

Men så sker der noget; nemlig at hun falder, forklarede han:

Annonce:

- Jeg hører en lyd. Sådan en kombination af, at der bliver trådt i blade og så noget, der klasker sammen. Ligesom hvis man falder forover og træder sig selv i hælene. Jeg har meget svært ved at beskrive lyden, sagde han og tilføjede:

- Hun falder forover lige så lang hun er - forover og sådan lidt ud til siden. Det går lynhurtigt, og hun er nærmest helt stiv. Jeg kan se, at hendes hoved giver sådan et helt unaturligt ryk tilbage. Det bliver ligesom skubbet fuldstændig tilbage. Lige et halvt sekund tror jeg, det er for sjov, at hun falder. Men så ligger hun stille. Og så bliver jeg for alvor nervøs, sagde den drabstiltalte elektriker.

Han beskrev for anklageren, hvordan han knælede ned ved Mia, som lå i skovbunden. Og at hun derefter ikke var rigtig kontaktbar.

- Jeg får hende til at sige nogle små lyde. Jeg spørger hele tiden, om det gør ondt. Hun taler på intet tidspunkt i hele sætninger. Kun sådan en smertelyd, sagde han.

Anklageren ville vide, om han i situationen tænkte, om hun havde brækket nakken.

- Det ved jeg ikke. Jeg tænkte bare, at hun skulle have noget hjælp, sagde han.

Annonce:

Adspurgt om han så ringede 112 for at tilkalde hjælp, svarede han, at det gjorde han ikke.

- Min telefon lå henne i bilen, sagde han og tilføjede, at han ikke på noget tidspunkt forlod hende men derefter bar Mia hen mod sin bil.

Afhøringen af den 37-årige mand fortsætter i morgen. Der er afsat i alt ni dage til retssagen med forventet dom 29. juni.

Nægter sig skyldig i manddrab og voldtægt

Den tiltalte nægter sig skyldig i manddrab og voldtægt mod Mia Skadhauge Stevn.

Han erkender usømmelig omgang med lig.

Genlæs Ekstra Bladets live-dækning fra onsdag heri: