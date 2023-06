Tiltalt for Mia-drab: - Jeg skal ikke have en kæreste, så længe Pornhub er gratis

37-årig mand tiltalt for voldtægt, drab og usømmelig omgang med lig mod Mia Skadhauge Stevn forklarede i afhøring, at han ikke var interesseret i at få en kæreste, når han blot kunne finde gratis porno på nettet

RETTEN I AALBORG (Ekstra Bladet): Han kørte ofte rundt i sin bil om natten i sit eget selskab. Et 'selskab' han altid har haft det ganske godt med.

Så godt at han ikke føler, han har eller har haft behov for at få en kæreste, siden forholdet til hans seneste af slagsen gik i vasken tilbage i 2014.

Det forklarede den 37-årige mand, som i en nævningesag ved Retten i Aalborg er tiltalt for at have voldtaget, dræbt og til sidst behandlet liget af offeret, den 22-årige sygeplejerskestuderende Mia Skadhauge Stevn, usømmeligt.

Det kom frem, da hans forsvarer Mette Grith Stage afhørte sin klient torsdag eftermiddag, efter at specialanklager Mette Bendix forinden gennem omtrent ni timer fordelt over to retsdage minutiøst havde krydsforhørt den nordjyske elektriker.

Efter politiet oplyste offentligt, at de havde fundet dele af et menneske, mødte hundredvis af mennesker triste og tunge til mode op ved det sted på Vesterbro i Aalborg, hvor 22-årige Mia Skadhauge Stevn sidst blev set i live. Foto: Ernst van Norde

Søgte på porno med unge kvinder

Temaet om hvorvidt han havde lyst til at få en kæreste eller ej var blevet bragt på banen af anklageren, da hun dokumenterede en række søgninger på pornosites på tiltaltes computer.

Søgninger, der handlede om 'teens' - altså unge kvinder - som han havde foretaget dagen inden, Mia Skadhauge Stevn forsvandt i februar sidste år.

Da det var hans forsvarer, Mette Grith Stages, tur til at afhøre den 37-årige, spurgte hun sin klient, om han mente, det var et problem, at han ikke havde en kæreste.

- Nej, bestemt ikke. Jeg følte, at jeg havde et godt liv og en god omgangskreds, sagde han.

Hun spurgte, om han kunne få stillet sine seksuelle lyster, selv om han ikke har haft en fast kæreste gennem flere år.

- Ja, det er jo hele meningen med at se porno, svarede han.

På grund af sin militante fremtoning og hans megen snak om, at han havde været befalingsmand i militæret, blev nordjyden kaldt 'Sergenten' af en gruppe af sine medstuderende på teknisk skole, mens han var i voksenlære til elektriker. Nu er han tiltalt for voldtægt, drab og usømmelig omgang med lig. Privatfoto

Tiltalt: Min kammerat jokede

Han forklarede videre, at temaet omkring hans ungkarle-status for ham egentlig kun var noget, som en kammerat drillende konfronterede ham med i ny og næ.

- Når han jokede og spurgte mig: 'Kommer der så ikke en fru (efternavnet på den 37-årige, red.) ind i billedet? Så svarede jeg: Nej, det kommer der ikke, så længe Pornhub er gratis, som han sagde.

Pornhub er verdens største webportal og søgemaskine til sexsider på internettet.

Den tiltaltes daværende hjem i landsbyen Flauenskjold. Foto: René Schütze

Sagen mod den drabstiltalte mand fortsætter fredag.

Han nægter sig skyldig i tiltalen om drab og voldtægt men erkender usømmelig omgang med lig.

Der forventes dom i nævningesagen 29. juni.