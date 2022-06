Tiltalt for mishandling: - Hvorfor skulle jeg slå mit eget barn

Hun er tiltalt for mishandling af sin egen datter flere gange om ugen gennem flere år. For at holde hende fanget i Pakistan. Og for at forsøge at tvinge teenagepigen til at gifte sig med et familiemedlem. Direkte skal hun have sagt, at kvinderne i familien 'kun forlod huset som brude eller som lig'.

Men i Retten i Glostrup tirsdag afviste den 39-årige mor alle anklager, der er rettet mod både hende og pigens stedfar - en 49-årig mand.

- Hvorfor skulle jeg slå min egen datter? Det giver ingen mening, lød det fra moderen, da hun indtog vidneskranken.

Kvinden har mørkt, langt hår, som er delvist sat op. Hun er iført mørkt tøj - sorte gamacher, en sort nederdel, bluse med store blomster og en lang sort cardigan. Hun taler dansk med accent, men var alligevel flankeret af en tolk i vidneskranken, der assisterede løbende.

En af de bedste mænd

Også stedfaderen nægter sig skyldig. I retten er den gråhårede mand helt kortklippet, med briller og tilknappet, mørkegrå skjorte.

- Han er den bedste far. En af de bedste mænd. En rigtig, rigtig god far, sagde den 39-årige kvinde om manden, som hun blev gift med i 2004. Hun afviser kategorisk, at han nogensinde har lagt hånd på pigen.

Under første del af afhøringen tegnede moderen tværtimod et billede af sin datter som et problembarn, som 'man aldrig ved, hvor man har'. Og som har en tendens til at sige ting, der ikke passer.

De voldelige episoder, som moderen er tiltalt for, benægter hun.

- Der er aldrig en grund til at slå børn, sagde hun generelt, inden anklageren og sagens to forsvarsadvokater spurgte ind til de enkelte episoder i anklageskriftet.

Blandt andet en dag i marts 2016, hvor moderen er tiltalt for have snøret en ledning om halsen på sin datter og sagt noget i stil med, at hun havde bragt hende ind i denne her verden og kunne 'tage hende ud af den igen'.

Netop den sætning mener moderen, at datteren har taget fra en dokumentar, de så sammen på YouTube.

- Hun har taget de ord fra en anden sag, og lagt dem ind i denne her sag, lød det fra moderen, som også mener, at selve episoden med ledningen stammer fra en dokumentar, de har set sammen.

Det kom også frem, at datteren senere samme dag i marts 2016 slugte panodiler og blev indlagt på psykiatrisk afdeling for selvmordsforsøg. Dengang forklarede pigen lægen, at hun gjorde det på grund af mobning. Samme forklaring gav moderen i retten.

Adspurgt af anklageren benægtede hun, at de to havde haft et skænderi den dag.

Afhøringen af moderen fortsætter efter frokostpausen.

Flygtede hjemmefra - blev sendt til Pakistan

To måneder før hun rejste til Pakistan med sin mor, blev den 15-årige pige samlet op af en kvinde på gaden. Her gik hun uden sko på. På politistationen fortalte hun, at hun havde været udsat for vold. Læs mere her

Æresdrab på motorvejen

Ekstra Bladet sætter fokus på æresforbrydelser. I Flensborg sidder en dansk-syrisk mand på anklagebænken for at dræbe sin kone på den tyske motorvej. Læs mere her.

Anklage: Stak sin kone ihjel på motorvejen

Flere eksperter har over for Ekstra Bladet kritiseret, at der er et stort mørketal af æresdrab i Danmark.

Jens Espensen, tidligere leder af lokalpolitiet i Gellerup, mener, at 'æressager er et uopdyrket område'.