Krimi ... 13. jul. 2022 kl. 07:08 Gem artikel Gemt artikel

Tiltalt for partnerdrab: 'Man kan ikke blokere en hitman fra Balkan'

41-årige Hedvig blev skudt foran sine børn. Faderen til de to mindreårige sønner er tiltalt for drab, psykisk vold, trusler og adskillige overtrædelse af et tilhold