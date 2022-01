Tiltalt for plan om massedrab: ’Kvinder bør være klædt som i 1900-tallet’

RETTEN I AALBORG (Ekstra Bladet): - Jeg synes generelt, at folk mangler ydmyghed i dag. Jeg kunne bedre lide, hvis kvinder gik klædt, som de gjorde i 1900-tallet.

Sådan lyder det fra den 27-årige mand fra Hobro, som mandag sidder på anklagebænken og bliver afhørt i en nævningesag ved Retten i Aalborg, hvor han er tiltalt for forsøg på manddrab ved at have planlagt masseskyderier på tre forskellige skoler i Nord- og Østjylland.

De skoler, som han især har haft i kikkerten, og som han har undersøgt nærmere, blandt andet åbningstider, elevantal og ringetider, er Tilst Skole ved Aarhus samt de to nordjyske skoler Mariagerfjord Idrætsskole og Borremose Efterskole.

Planen blev heldigvis aldrig ført ud i livet.

Fantasiforbrydelse

Ifølge den tiltaltes beskikkede forsvarer, Ulrik Henriksen, simpelthen fordi hans klient blot arbejdede på en 'fantasiforbrydelse’ og aldrig har haft forsæt til at gøre det i virkeligheden.

Mens anklagemyndigheden mener, at det er politiet, der har forhindret den 27-årige mand i at blive massemorder, fordi han blev anholdt, inden han kunne nå at slå til og begå den eller de potentielt frygtelige handlinger, han havde beskrevet og søgt informationer om.

Manden, som er fra Hobro og i al diskretion blev anholdt i december 2020, er i en mentalerklæring blevet betegnet som sindssyg eller med afvigende karakter.

Borremose efterskole var på listen over potentielle mål. Foto: René Schütze

Af samme grund har specialanklager Kim Kristensen nedlagt påstand om, at den tiltalte skal dømmes til anbringelse på en psykiatrisk afdeling, hvis han bliver kendt skyldig.

I første del af retsmødet mandag kom det frem, at nordjyden gennem flere år har skrevet et gigantisk manifest, hvori han beskriver, hvad han agter at udføre af død og ødelæggelse.

Det står klart, at han besidder eller har besiddet et generelt voldsomt had til kvinder – især dem, der klæder sig udfordrende.,

'Udfordrende kvinder er sluts'

Igen og igen i sine internetsøgninger og kommentarer har han beskrevet disse kvinder som ’sluts’.

Under specialanklager Kim Kristensens afhøring af den tiltalte har anklageren blandt andet fremlagt en række fotos fra Instagram af letpåklædte kvinder.

Fotos, som manden for år tilbage har kommenteret og udtrykker voldsom vrede og had over.

Ligesom anklageren har dokumenteret de kommentarer, som manden har skrevet i flere såkaldte incel-fora.

Incel er en forkortelse af involuntary celibate. Altså ufrivilligt cølibat. Med andre ord mænd, som gerne vil have sex med kvinder, men som ikke kan få det, fordi kvinderne afviser dem.

’You should have a bullet right in the forehead’ (’du burde få en kugle lige midt i panden’, red.) skriver den 27-årige blandt andet til et af billederne, der er blevet lagt frem i retten.

Fotoet viser en kvinde, der tager en selfie, hvor hun er klædt i en kort sort undertrøje og et par hotpants med leopardmønster.

Et andet billede viser tre kvinder klædt i små trusser og fotograferet bagfra. Til det skriver han: ’You should all die.’ (’I burde alle dø’, red.)

Den tiltalte erkender, at han kan lade sig provokere og generelt kan nære had til kvinder, der klæder sig udfordrende og sexet.

Betegner sig selv som 'incel'

Og betegner også til dels sig selv som en ’incel’.

Til et tredje foto af en letpåklædt kvinde skriver han:

’Det ville være fantastisk at skære din hals over og bare lugte dit blod og høre dig blive kvalt i dit eget blod.’

Da anklageren spurgte den spinkle, langhårede nordjyde, om han virkelig mente det bogstaveligt, da han i 2018 udtrykte det skræmmende ønske, svarede han tøvende:

’Nej ... det er også længe siden.’

Der er afsat i alt fem dage til nævningesagen ved Retten i Aalborg med dom i begyndelsen af februar.

Skoleleder på Mariagerfjord Idrætsefterskole reagerer på offentliggørelse om skoleskyderi på hans skole.

