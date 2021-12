Tiltalt for plan om skoleskyderi: - Har handlet alene

Ekstremt usædvanlig.

Sådan beskriver anklageren sagen mod en 27-årig mand, der er tiltalt for at have planlagt at begå masseskyderier mod en eller flere konkrete skoler og institutioner i Nord- og Østjylland for at dræbe.

– Mig bekendt har der ikke været straffesager af den her karakter vedrørende forsøg på manddrab ved skyderi på skoler, siger Kim Kristensen, der er anklager ved Nordjyllands Politi.

Mandens forsvarer Ulrik Henriksen oplyser, at hans klient nægter sig skyldig.

Anklageskriftet oplister en lang og uhyggelig række af forberedelseshandlinger til masseskyderi, der går helt tilbage til 2015.

Heriblandt et manifest, som den unge mand skal have skrevet i årene mellem 2015 og 2019, ligesom han er tiltalt for at have lavet flere videooptagelser, hvor han beskriver sine planer.

Tyder ikke på terror

Anklageren ønsker forud for sagen ikke at sige, om manifestet eller optagelserne er uploadet på internettet, ligesom han ikke vil fortælle, hvordan de kom på sporet af ham.

Men anklagemyndigheden mener, at han har handlet alene.

– Efter vores helt klare opfattelse er der ikke tale om noget terrormotiv. Det er nogle personlige årsager, som vi også vil komme nærmere ind på under selve sagen, siger anklageren og fortsætter:

– Der er ikke noget, der tyder på, at han har handlet sammen med andre. Det er vores helt klare opfattelse.

At dømme ud fra anklageskriftet er der tale om en detaljeret planlægning, der både inkluderer rekognoscering mod konkrete mål, søgninger på masseskyderier på internettet og indhentning af oplysninger om ringetider, antal elever og skemaer konkrete steder. Også en børnehave nævnes i anklageskriftet.

Overflyttet til hospital

Det fremgår også, at han i løbet af 2018 har anskaffet sig taktisk beklædning såsom en striktrøje, en vest med flere forlommer, bukser og et nylonbælte, som han opbevarede på sin bopæl i Hobro.

Sagen mod manden skal køre som en nævningesag over fem dage med start 17. januar næste år. Her vil anklagemyndigheden nedlægge påstand om, at den tiltalte skal dømmes til anbringelse på en psykiatrisk afdeling.

Den 27-årige blev varetægtsfængslet i et almindelig arresthus efter grundlovsforhøret 17. december sidste år, hvor han var blevet anholdt dagen før. Først 19. april blev han overført til en psykiatrisk afdeling.

Han er blevet mentalundersøgt i forbindelse med sagen, og det danner grundlag for påstanden om anbringelse.

