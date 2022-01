Tiltalt for plan om skoleskyderier fascineret af Breivik: Skrev gigantmanifest

'Jo yngre dem jeg dræber, er, jo mere forebygger jeg. Det er bedre at dræbe de unge for at forebygge,' står der i uhyggeligt manifest om massedrab

Den 27-årige mand fra Hobro, som fra mandag morgen og fire retsmøder frem de kommende dage sidder på anklagebænken for planlægning af masseskyderi og drab på elever på nord- og østjyske skoler, var fascineret af den norske højreradikale terrorist og massemorder Anders Breivik.

Det kom frem, da specialanklager Kim Kristensen ved indledningen af nævningesagen ved Retten i Aalborg forelagde sagen med et rids over, hvad der var gået forud for, at den tiltalte nordjyde i al diskretion blev anholdt 16. december 2020.

Siden grundlovsforhøret dagen efter har han siddet varetægtsfængslet. I de første fire måneder i en almindelig arrest, og siden april i fjor i surrogat på en psykiatrisk afdeling.

Sindssyg eller afvigende

Den 27-årig mand er i en mentalerklæring blevet vurderet sindssyg eller med en afvigende karakter.

Hvorfor anklagemyndigheden i sagen går efter at få nordjyden dømt til anbringelse på et psykiatrisk hospital uden tidsfastsættelse.

Manden nægter sig skyldig i de alvorlige anklager.

Det fremgik af anklagerens forelæggelse, at den tiltalte gennem flere år frem til 2020 skrev på et gigantisk manifest, som indeholdt konkrete mål for, hvor han ville slå til og angiveligt begå massdrab.

Et manifest, som var skrevet på engelsk og delt op i seks kapitler og som omtalte blandt andet planlægning og generelt kredsede om had og hævn.

Forsvarer: Det er fantasi

Hans forsvarer sagde ved indledning af retsmødet:

- Min klient erkender at have lavet nogle handlinger om en fantasiforbrydelse. Det er rigtigt, at han har rekognosceret ved flere skoler, og at han har skrevet et manifest. Men han nægter sig skyldig, da han ikke har haft forsæt til at føre det ud i livet, sagde forsvarer Ulrik Henriksen.

Under ransagningen af tiltaltes computere blev der fundet en række billeder og søgninger på blandt andet den norske massemorder Anders Breivik.

Ligesom den 27-årige mand i en del af manifestet omtaler og hylder de to gerningsmænd, som i 1999 stod bag de frygtelige masseskyderier og drab mod studerende og undervisere på Columbine Highschool i USA.

Blandt de skoler, som er nævnt i det gigantiske manifest, er Tilst Skole ved Aarhus og de to nordjyske Mariagerfjord Skole og Borremose Efterskole.

Da den spinkle, blege unge mand blev ført ind i retssal N i domhuset i Aalborg af to fængselsbetjente, kiggede han mest ned i gulvet foran sig.

Hans lange tjavsede og helt glatte hår er lagt om bag ørerne, og han sidder det meste af tiden under specialanklager Kim Kristensens forelæggelse med den ene hånd under hagen og kigger sporadisk op på anklageren, mens han ind imellem putter sig lidt ned i sin mørkegrå hættetrøje.

Had og hævn

I manifestet, han gennem flere år har arbejdet med, lyder hans beskrivelse blandt andet sådan:

”Mit mål her i livet at slå så mange mennesker som muligt ihjel, inden jeg dør. Jeg ved godt, at det ikke gør den store forskel i forhold til menneskeheden, om jeg dræber 40 eller 100 mennesker. Jeg kan kun gøre min del.”

Og videre, hvor han begrunder sit had blandt andet med ’den menneskelige grådighed, overbefolkning og ondskab over for dyr’:

”Jorden er allerede løbet tør for plads til os mennesker. Overbefolkningen af den menneskelige race betyder, at alt andet uddør. Jo yngre dem jeg dræber, er, jo mere forebygger jeg. Det er bedre at dræbe de unge for at forebygge.”

Og:

”Det vil ikke give mening at dræbe en gammel mand. Børn helt ned til tre år kan lige så godt dø i stedet for, at de sidder med en iPad uden at bruge deres fantasi.”

Nævningesagen ved Retten i Aalborg bliver afviklet over fem dage med forventet dom i begyndelsen af februar.