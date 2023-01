Tiltalt for ruskevold mod spædbarn: Jeg vuggede ham tilpas

En 22-årig mor nægter sig tirsdag ved Retten i Holbæk skyldig i den grove vold, som anklagemyndigheden mener, at hun udsatte sin søn for to gange i november 2021.

Sønnen var på daværende tidspunkt omkring fire måneder gammel, og volden skal angiveligt have bestået i, at den unge mor ruskede og klemte spædbarnet, hvilket har medført en varig og svær hjerneskade.

Kort inden retsmødets begyndelse sender den 22-årige et smil til nogle tilhørere i retslokalet. Hun er iklædt en sort blazer, lyserød trøje, og det brune hår er sat op i en hestehale.

Under anklagerens afhøring kommer det frem, at den tiltalte selv har kontaktet alarmcentralen de to gange, hvor hun skal have udsat barnet for vold. Det skyldtes ifølge hende selv, at han havde en underlig vejrtrækning.

Første tilfælde var den 5. november 2021, hvor kvinden lagde barnet i seng efter at han havde været pylret.

- Da jeg kommer ind og tjekker til ham, der har han fået dynen hevet over hovedet, og han har en mærkelig vejrtrækning. Jeg ringer 112, da jeg finder ud af, at han har svært ved at trække vejret, siger hun.

Derpå tog hun ham op og forsøgte at trøste ham. Den sundhedsfaglige medarbejder ved alarmcentralen guidede hende til at lægge ham på siden, hvorefter drengen begyndte at græde og senere faldt til ro.

Den sundhedsfaglige medarbejder vurderede, at det ikke var nødvendigt at få en ambulance ud.

Anklageren spørger i retten den tiltalte ind til, om hun på noget tidspunkt vuggede sønnen for hårdt.

Her bryder kvinden sammen i gråd.

- Nej. Jeg vuggede ham tilpas og ikke for hårdt, da jeg godt ved, at han er lille og skrøbelig, svarer hun.

Hun gentager flere gange, at hun er klar over, hvor skrøbelig en baby er, og at hun har været opmærksom på, at hans hoved skulle holdes i ro.

Den 28. november kontaktede den tiltalte igen alarmcentralen, da sønnen igen havde problemer med vejrtrækningen. Denne gang var det mere alvorligt, og redningsmandskab blev sendt ud til adressen.

Anklageren fortæller, at Retslægerådet har svaret på spørgsmål om sagen.

Af de svar fremgår det, at drengen var i 'overhængende livsfare', da redningsmandskabet dukkede op. Der var hjertestop, og han kunne ikke trække vejret.

Det vurderes, at han var død, hvis ikke lægefaglige medarbejdere kom til stedet.

Den 22-årige blev anholdt to dage senere.

For politiet begyndte sagen, da Københavns Kommune på baggrund af en underretning fra Rigshospitalet henvendte sig til politiet, da lægen havde oplyst, at drengens skader kunne være påført.

Der er sat flere retsdage af til sagen, og der ventes at falde dom i slutningen af januar.