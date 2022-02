Tiltalt for sexkrænkelser: Gik fra værelse til værelse

På blot tre timer lykkedes det en nu 26-årig voldtægtstiltalt mand at krænke hele 12 beboere på Egmont H. Petersens Kollegium på Østerbro i København.

Det fremgår det af det fem sider lange anklageskrift mod den unge københavner, som Ekstra Bladet har fået aktindsigt i, og som danner grundlag for en nævningesag, der begynder fredag med ikke færre end 19 strafbare forhold.

Manden er tiltalt for i timerne fra 04.00 - 07.00 natten til den 22. maj at gå fra værelse til værelse på Egmont-kollegiet i sin jagt efter seksuel tilfredsstillelse.

I et enkelt forhold er den 26-årige tiltalt for at have tvunget sig til hårdt, vaginalt samleje med en kvinde, der lå og sov på sit værelse. Ifølge anklagen vågnede kvinden og bad ham om at stoppe, men han fortsatte og skulle have udnyttet sin kropsvægt til at holde hende nede.

'Jeg vil gerne kneppe dig'

På et andet værelse overfaldt han en sovende kvinde, tog sit eget tøj af og forsøgte at holde hende fast. Kvinden vågnede og sagde 'stop' og 'lad være' og gjorde fysisk modstand.

Men manden er tiltalt for alligevel at have gennemført voldtægt uden fuldbyrdet samleje ved at forgribe sig på hendes kønsdele. Han skulle desuden have sagt 'jeg vil gerne kneppe dig' til hende.

Til sidst lykkedes det kvinden at skubbe ham væk, men han skulle efterfølgende have spurgt, om hun ikke bare kunne tage hans pik i munden eller lignende. Kvinden nægtede.

Skreg flere gange

I mængden af blufærdighedskrænkelser, han er tiltalt for, skiller et forhold sig ud ved, at den nøgne kvinde i et værelse, han brød ind i, 'skreg to gange'. Det gjorde hun ifølge anklageskriftet, da manden nægtede at forlade værelset på hendes opfordring.

Ifølge anklageskriftet skulle den 26-årige ligeledes have forsøgt at skaffe sig adgang til yderligere fem værelser, men uden held.

Der er i alt afsat fem retsdage i sagen.