Tiltalt for terror: Gav sandaler og shampoo til IS-kriger

Selv terrorister har brug for basale fornødenheder som sandaler, tøj og shampoo, mens de kæmper som krigere for Islamisk Stat i Syrien.

To danskere, der ifølge tiltalen rejste til Syrien og lod sig hverve af Islamisk Stat, havde netop den slags dagligvarer med i bagagen, som de afleverede til en navngiven IS-kriger. Han fik også et hukommelseskort til sin mobiltelefon.

Dermed bidrog danskerne til at 'opretholde, bevare og konsolidere' Islamisk Stats position - eller i øvrigt fremme Islamisk Stats aktiviteter.

Det mener Statsadvokaten i Viborg, der under en nævningesag, som starter ved Retten i Aarhus til september, kræver i alt seks mænd i alderen 28 - 36 år straffet for deres forskellige roller i støtten til Islamisk Stat. De tiltalte nægter sig skyldige.

De to danskere på 30 og 31 år lod sig hverve til at begå terror, lyder tiltalen. Den 31-årige kræves frakendt sin danske indfødsret, så han kan udvises for bestandigt.

Sendte penge ned til IS

De fire andre er tiltalt for at have sendt penge til Islamisk Stat på foranledning af den 30-årige, der over en periode på fire år fik sendt næsten en kvart million kr. ned til IS og navngivne IS-krigere via Western Union.

Pengene gik blandt andet til en dansk Syrien-kriger, der dengang opholdt sig i al-Raqqa distriktet i Syrien. Han blev i december 2020 anholdt i Danmark og sigtet for terrorisme.

Sagen går helt tilbage til juli 2014, hvor de to danske statsborgere, ifølge tiltalen, rejste til Syrien og tilsluttede sig Islamisk Stat.

Den 30-årige kom på et tidspunkt hjem til Aarhus igen, for i april 2015 forsøgte han atter at rejse til Syrien for at tilslutte sig IS for at deltage 'i kamp eller kamptræning'.

Men rejsen mislykkedes, fordi han blev anholdt af politiet i lufthavnen i Alanya i Tyrkiet, hvor han blev nægtet indrejse og sendt retur til Danmark.

'Meget alvorligt'

PET har holdt et vågent øje med de seks nu tiltalte, men anklageskriftet beskriver ikke konkret, hvad de to hovedtiltalte skal have foretaget sig i Syrien - bortset fra at overdrage sandaler, tøj og shampoo til en IS-kriger.

- Vi mener, at de seks personer med deres handlinger har bidraget til at fremme terror-organisationen Islamisk Stat. Det er efter anklagemyndighedens opfattelse meget alvorligt, når man tilslutter sig eller yder økonomisk støtte til Islamisk Stat, og dermed medvirker til at fremme en terror-organisations virke,' sagde statsadvokat i Viborg, Jakob Berger Nielsen, i forbindelse med tiltale-rejsningen 6. juli.

De to hovedtiltalte har siddet varetægtsfængslet siden 27. april 2021. De blev anholdt i en fælles aktion mellem PET, Østjyllands politi og Københavns politi.

Tre af de fire, der er tiltalt for at have støttet IS økonomisk, har siddet varetægtsfængslet i en periode, men er nu løsladt. Den sjette tiltalte har hele tiden været på fri fod.

Sagen er rejst som en nævningesag, hvor anklagemyndigheden vil gå efter mindst fire års fængsel til de tiltalte.

Retssagen starter 1. september og dommen ventes 16. november.