Tiltalt for trafikdrab på Emilie: Flygtede fra ulykke

En 24-årig mand skal for retten i sagen om trafikdrabet på den 19-årige Emilie Hansen på Amager.

Hun var natten til den 24. juni på hjem fra en fest på Islands Brygge, da hun cyklede over grønt i vejkrydset Englandsvej/Sundholmsvej på Amager. Hun blev torpederet af en bil og afgik ved døden den følgende aften.



Anklagemyndigheden ved Københavns Politi har nu rejst tiltale i sagen mod den 24-årige fører af bilen. Han og tre passagerer kørte fra uheldsstedet, men blev anholdt samme dag efter en intensiv eftersøgning, skriver politiet i en pressemeddelse fredag.



Anklageskriftet indeholder i alt fire forhold, oplyser politiet. Der er tale om uagtsomt manddrab under særligt skærpende omstændigheder, flugt fra færdselsuheld, hvor en person er tilføjet betydelig personskade, en grov hastighedsovertrædelse forud for dødsulykken samt brugstyveri af motorkøretøj.



- Tiltalepunkterne dækker over et meget alvorligt hændelsesforløb, og vores vurdering er, at der er tale om særlig hensynsløs kørsel, siger advokaturchef Kristian Kirk Petersen.

Tiltalepunkterne er ikke yderligere konkretiseret i pressemeddelelsen.

Men den 24-årige sad ifølge Københavns Politis sigtelse under grundlovsforhøret bag rattet på en Audi A4 Limousine, da han med 100 km/t. kørte over for rødt og torpederede teenagepigen. Han nægtede sig skyldig.

- Det gør han fortsat, siger hans forsvarsadvokat Mette Lorentzen til Ekstra Bladet i dag. Derudover har hun ingen kommentarer til sagen.

Mens den 24-årige har siddet varetægtsfængslet siden grundlovsforhøret, er de tre passagerer løsladt. De er tiltalt for sammen med føreren af bilen at flygte fra ulykkesstedet.

Der er endnu ikke sat dato på retssagen, som skal køre ved Københavns Byret.