Tiltalt for trafikdrab: Var pille-påvirket og kørte vanvidskørsel

Det var en varm sommeraften omkring klokken 21.40 sidste år, da to unge mænd på 16 og 22 år ræsede med 102 km/t. op ad Søholt Parkvej i Silkeborg. Et tæt bebygget område, hvor fartgrænsen er 50 km/t.

Pludselig mistede den 22-årige herredømmet over bilen. Den ramte ind i et vejskilt, dernæst et træ, hvorefter bilen roterede og endte på taget.

Den 22-årige blev sendt til sygehuset med alvorlige kvæstelser. Han overlevede, mens den 16-årige afgik ved døden på stedet.

Sådan lyder beskrivelsen i anklageskriftet mod den nu 23-årige fører bag rattet. Han er tiltalt for vanvidskørsel og uagtsomt manddrab som følge af ulykken.

Nævningesagen mod ham begynder tirsdag i Retten i Viborg.

Nægter påvirkning og vanvidskørsel

Ifølge anklageskriftet, som Ekstra Bladet har indsigt i, var manden stærkt påvirket af det bevidsthedspåvirkende stof tramadol.

Stoffet er et morfinlignende stof, som findes i en lang række smertestillende midler af opioidtypen. Stoffet er således i 'familie' med morfin og heroin.

Midlet er altså stærkt vanedannende og skal købes på recept fra lægen. Men ifølge anklageskriftet var stoffet ikke indtaget efter lovlig recept, mens mængden desuden oversteg 'bagatelgrænsen'.

Tiltaltes forsvarer, Nicolai Berg, oplyser til Ekstra Bladet, at manden nægter anklagemyndighedens påstand om, at han havde indtaget tramadol i en sådan grad, at han var påvirket af det.

Desuden nægter den 23-årige at have ført bilen i en hastighed af 102 km/t., som anklagemyndigheden beskriver.

Men ifølge forsvarsadvokaten erkender den tiltalte ellers de faktiske omstændigheder omkring ulykken.

Den 23-årige mand har siddet varetægtsfængslet siden sagens begyndelse.

Ud over fængselsstraf nedlægger anklagemyndigheden påstand om ubetinget frakendelse af førerretten og konfiskation af den tiltaltes bil.

Uhyggelig trend: Piller under bordet

Uanset om den 23-årige var påvirket af stoffet tramadol, er det et stof, som ofte anskaffes ulovligt og misbruges som rusmiddel.

Ekstra Bladet har for nylig beskrevet en uhyggelig trend, hvor børn og unge anskaffer sig og indtager ulovlige receptpligtige piller i form af Xanax og Dolol.

Xanax er af typen benzodiazepiner, som virker sløvende. Dolol indeholder det morfinlignende stof tramadol.

Mest uhyggeligt er den lette tilgængelighed til de ulovlige piller, som Ekstra Bladet afslørede ved brug af skjult kamera.

Her demonstrerede en tidligere og en nuværende misbruger, hvor nemt det er at købe ulovlige morfin- og nervepiller under bordet i en kiosk i København.

