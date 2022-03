Tiltalt for trusler: 'Skyder både dig og ham ... med et smil på læben'

En 47-årig mand fra Glostrup er tiltalt for 33 tilfælde af voldsomme trusler, et voldeligt overfald og vold mod tre betjente. Han erkender dele af de mange anklagepunkter

'Jeg brækker nakken på dig, hvis der kommer flere løgne ud af din mund. Punktum'.

'Er ligeglad, du har ødelagt min tilværelse alligevel. Og skyder både dig og ham ...med et smil på læben.'

'Han er slut som menneske, når vi mødes. Tid er stadig min ven'.

'Og skal vi ikke aftale, at næste gang, jeg ser dit botxfjæs, så smadrer jeg dig en?'

En 47-årig mand er ved Retten i Glostrup blandt andet tiltalt for at sende 32 alvorlige trusler til blandt andre sin ekskæreste i en periode på seks måneder. Fra august 2020 til februar 2021.

Kastede askebæger mod eks

9. december sidste år er han også tiltalt for forsøg på grov vold mod kvinden. Ifølge anklageskriftet smed han et askebæger af glas mod hende, som hun dog undveg. Bagefter skal han have slået hende med knytnæve på ben og i ansigtet.

Ved samme lejlighed er han også tiltalt for vold mod tre betjente ved at forsøge at nikke skaller, sparke og bide. Dagen efter blev han fremstillet i grundlovsforhør og varetægtsfængslet.

Af de mange trusler fremgår det, at manden er særdeles vred over, at eks'en angiveligt har fundet en anden, og han skriver flere gange, at han vil slå både kvinden og hendes nye mand ihjel. Ved nogle lejligheder er det enkelte sms'er, men andre dage har han ifølge anklageskriftet sendt en byge af beskeder.

'Er rasende og stopper ikke, før nogen er død. Kan du fatte det, so', lyder en besked, der er sendt 11. februar 2021. Minutter efter følges den op med: 'Smadrer dig, smadrer dem, du mener, der kan passe på dig ... kom med dem som og de dør'.

Og kort tid efter igen: 'Det gør jeg ... når du er død'. Og 'Du og din bolleven er færdige. Skyder jer.'

Erkender delvist

I andre beskeder fremgår det, at kvinden ikke vil blive slået ihjel, fordi hun og den nu tiltalte har børn sammen, og de vil formentlig ikke tilgiver ham. Til gengæld gentages det igen og igen i beskederne, at den nye mand skal dø.

Også et familiemedlem til ekskæresten får en besked, hvor der trues med, at hun ryger med i købet, ligesom en tredje person med relation til ekskæresten får at vide, at vedkommende får en kugle, hvis han/hun ikke skaffer navnet på 'GLS manden'.

Sagen skal for Retten i Glostrup 31. marts og forventes at være afsluttet på en dag.

Den tiltaltes forsvarer, Ulrik Sjølin, oplyser til Ekstra Bladet, at den 47-årige erkender dele af truslerne, men nægter forsøg på grov vold.