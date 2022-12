Tiltalt for ulovligt salg: Risikerer fængsel og bøde på knap 25 millioner kroner

To mænd er tiltalt for salg af ulovlige cigaretter samt brud på varemærkeloven. De risikerer både fængselsstraf og bødestraf på knap 25 millioner kroner

To mænd, fra henholdsvis Tønder og Aarhus Kommune, er blevet tiltalt af Anklagemyndigheden ved Syd- og Sønderjyllands Politi i en stor sag om salg af ulovlige cigaretter.

Det skriver Syd- og Sønderjyllands Politi i en pressemeddelelse.

De to mænd på henholdsvis 54 og 59 år er tiltalt for salg og besiddelse med henblik på videresalg af minimum 13,9 millioner ulovlige udenlandske cigaretter. Det svarer til en værdi i tabt afgift på 24,6 millioner kroner.

Derfor ønsker anklagemyndigheden at gå efter både fængselsstraf samt bøde på i alt 24,7 millioner kroner.

I alt omfatter anklageskriftet 33 forhold, som er begået imellem sommeren 2020 og september 2021.

14. september blev begge mænd anholdt og varetægtsfængslet.

Historisk stor sag

Ud over angiveligt at have unddraget statskassen for et kæmpe beløb i afgifter er mændene også tiltalt i en historisk stor sag omkring brud på varemærkeloven, da de to mænd angiveligt har benyttet cigaretpakker med falske logoer.

Der er tale om knap 700.000 falske cigaretpakker.

Der er desuden tiltalt 26 andre personer i sagen, men deres sager behandles særskilt, oplyser Syd- og Sønderjyllands Politi.

Retssagen mod de to mænd starter 7. december i Retten i Sønderborg, og man forventer, at dommen falder 13. marts 2023.

Advarer: Billige cigaretter