Tiltalt for vold og voldtægt: Truede med at skære kæreste i småstykker

Bag det, der skulle være hjemmets trygge vægge, levede en kvinde i halvandet år i et rædselsregime af vold, hån, trusler, psykisk vold og voldtægt begået af faren til hendes børn.

Sådan lyder anklagemyndighedens tiltale mod en mand sidst i 20'erne, der er på anklagebænken i retten i Kolding.

Blandt anklagepunkterne er, at han har truet med at skære kæresten i småstykker, brække hendes tommelfingre, brænde hende og børnene inde og putte hendes kropsdele i spande med syre.

- Min klient nægter sig skyldig bortset fra et knivforhold (besiddelse af en machete, red.), siger mandens forsvarer Michael Alstrup Kristensen.

Han fortæller, at der ifølge hans klients forklaring er tale om et samlivsforhold, der er gået galt, hvor de ikke har 'været gode for hinanden'.

Manden er også tiltalt for at have truet med at tage livet af sig selv eller deres fælles børn, hvis hun ikke gjorde, som han sagde.

'Sæk' og 'idiot'

Undervejs blev hun ifølge tiltalen hånet og nedværdiget af manden, blandt andet ved at han kaldte hende 'sæk', 'tyk' og 'idiot' og eksempelvis sagde til hende, at hun skulle pløkke sig selv i hovedet, fordi hun var så dum, og ellers ville han gøre det

Det skete ifølge tiltalen hovedsageligt i parrets hjem i Sønder Omme fra 1. april 2019 til 8. december 2020.

Manden er også tiltalt for at forlange at blive tilfredsstillet seksuelt af samleveren, selvom hun ikke havde lyst. I slutningen af 2018 tvang han, ifølge anklageskriftet, samleveren til flere samlejer over et tidsrum på omkring fire timer ved at fastholde hende, selvom hun tydeligt gav udtryk for, at hun ikke havde lyst, sagde stop, græd og forsøgte at trække sig væk fra tiltalte.

Det fremgår også af anklageskriftet, at kvinden blev udsat for social kontrol, hvor den tiltalte isolerede hende fra familie og venner, overvågede hendes telefon og krævede, at hun besvarede opkald og beskeder på alle tidspunkter af døgnet.

Trusler om at 'knække'

Han forlagte, at hun stod for alle huslige pligter i hjemmet og krævede, at hun ryddede op efter ham - også hvis han eksempelvis havde smidt en gryde med pasta på gulvet med vilje.

Og hvis hun ikke havde udført de huslige pligter på en måde, som han var tilfreds med, fratog han hende eksempelvis kaffe og cigaretter som straf, ligesom han ifølge tiltalen truede med at 'knække' hende og tage børnene fra hende, hvis hun ikke ville give deres forhold en ny chance.

Manden kræves idømt en fængselsstraf. Sagen fortsætter i dag med afsluttende bevisførelse og procedurer. Dom ventes 2. september.