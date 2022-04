Tiltalt for vold og voldtægter: - Hun har ikke sagt, at hun ikke ville

25-årig mand er tiltalt for psykisk og fysisk vold samt to voldtægter

RETTEN PÅ FREDERIKSBERG (Ekstra Bladet): En 25-årig mand er tiltalt for to tilfælde af voldtægt mod to forskellige kvinder og for vold og psykisk vold mod en tredje kvinde, der var hans kæreste i knap to år. Over fire retsdage skal en domsmandsret afgøre, hvorvidt han er skyldig i tiltalerne.

Den tiltalte, der er muskuløs af bygning, var iført en mørkeblå Tommy Hilfiger-trøje og mørke cowboybukser, da han satte sig i vidneskranken for at afgive forklaring tirsdag formiddag. Han havde hænderne samlet foran sig, og flere gange måtte dommeren bede ham tale lidt højere.

Den psykiske vold foregik ifølge anklagemyndigheden fra sommeren 2019 til marts 2021. Det skulle være sket ved, at den tiltalte bestemte, at kvinden ikke måtte gå på arbejde, og beordrede hende til at filme arbejdspladsen, hvis hun alligevel tog afsted, så han kunne 'kontrollere hendes adfærd og færden'.

Han bestemte ifølge tiltalen også, hvilket tøj hun måtte gå i, og tog intime billeder af hende uden samtykke og insinuerede, at han ville dele dem. Han kaldte hende ifølge anklageskriftet også ord som 'sædcontainer', 'luder' og 'slut'. Den fysiske vold mod samme kvinde er ifølge politiet sket ved at skubbe, prikke hende i øjet og slå og spytte hende i hovedet.

Den tiltalte nægter sig skyldig i alle fire forhold.

Turbulent forhold med mange skænderier

Den 25-årige forklarede, at hans og ekskærestens forhold var turbulent, og at de havde været lige gode om de mange voldsomme skænderier, de jævnligt havde haft. De var flere gange gået fra hinanden og fundet sammen igen.

Han nægtede ligesom med de andre forhold at have taget intime billeder af hende, og han forklarede, at han efter bruddet havde slettet de billeder, de havde taget i fællesskab. At han ikke havde billederne, bekræftede en politirapport fra ransagningen af hans telefon, hvor der 'ikke var noget af politimæssig interesse'.

Den 25-årige kunne ikke med sikkerhed sige, om han har kaldt ekskæresten 'sædcontainer', 'luder' og 'slut', som det står i anklageskriftet, men forklarede at de har kaldt hinanden meget grimme ting under skænderier. Anklageren læste efter spørgsmålene op fra besked-korrespondancer mellem tiltalte og ekskæresten, og her lød en besked fra den tiltalte blandt andet:

'Du er fucking modbydelig. Havde spyttet dig i hovedet, hvis jeg så dig. Din lille luder i byen klokken 7, hvor fucking nasty slut'.

Forsvarer Knud Vedelsby satte her spørgsmålstegn ved, om ordet 'slut' skulle læses på engelsk, så det betyder 'luder', eller om det skulle læses som det danske 'slut'. Til det foreslog anklageren, at de lod den del være op til retten.

'Klædt sig flot på'

Voldtægterne skal være begået i oktober 2020 og juni 2021. Den ene forurettede er en kvinde, som den tiltalte under en pause fra sin ekskæreste sås med i et 'kæreste-agtigt' forhold. Ifølge tiltalen fastholdt den 25-årige hende og tiltvang sig samleje, selvom hun sagde fra. Den tiltalte kunne ikke genkende episoden og mente ikke, at hun havde sagt fra.

Den anden voldtægtstiltale er rejst efter den nye samtykkebaserede voldtægtsbestemmelse, der gør det strafbart at have samleje med en person, der ikke har samtykket. Den 25-årige forklarede, at han havde mødt kvinden på en datingapp, og at de havde mødtes tre-fire gange. Han sagde, at de havde haft sex hver gang, og at han havde gjort det tydeligt, at han ikke ledte efter et forhold.

En aften skulle kvinden hjem til den tiltalte, og ifølge hans forklaring havde hun fortalt, at 'hun havde det lidt underligt, så hun vidste ikke, hvad hun var i humør til'. De havde snakket lidt, røget nogle cigaretter, og senere lå de i sengen, imens fjernsynet var tændt. Her havde de sex, lød det fra den tiltalte.

Den 25-årige forklarede, at aftenen var forløbet som de andre gange, de havde mødtes. De havde ikke direkte italesat, at de skulle have sex, men den tiltalte forklarede, at hun havde 'klædt sig flot på for ham' med shorts og høje hæle.

Slettet fra Snapchat

- Sagde hun noget til dig om, at hun ville have sex med dig?, spurgte anklager Elise Eilersen.

- Hun har ikke sagt, at hun ikke ville, svarede han.

Til sidst stillede forsvareren opfølgende spørgsmål. Han spurgte ind til, hvad tid de mødtes, og om de havde haft aftalen længe.

Den tiltalte forklarede, at kvinden havde været i tvivl om, om hun ville køre den lidt længere tur hjem til ham, men at de til sidst blev enige om, at 'det kunne være hyggeligt nok'.

- Du opfattede en lidt sexet påklædning?, spurgte forsvareren.

- Ja, det var med høje hæle og sådan, lød svaret.

Den 25-årige forklarede, at han ikke havde følt, at noget var anderledes denne aften, og inden hun gik, havde hun givet ham et kram og et hurtigt kindkys. Dagen efter opdagede han, at hun havde slettet ham fra Snapchat, hvilket undrede ham, og han hørte ikke fra hende, før han fik besked om anmeldelsen, forklarede han.

Der er afsat fire retsdage til sagen, og blandt andre de tre kvinder skal afgive forklaring, inden der afsiges dom.