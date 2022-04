Tiltalt for voldtægt på Herlufsholm: Der var samtykke

RETTEN I NÆSTVED (Ekstra Bladet):

To elever fra Herlufsholms Kostskole er uenige om, hvad der foregik mellem dem en nat i februar.

Det står klart efter første retsmøde i sagen mod den ene af de to teenagere. Drengen, der er under 18, er tiltalt for blufærdighedskrænkelse og voldtægt ved andet seksuelt forhold end samleje. Han nægter sig skyldig.

Roligt satte eleven sig til højre for sin forsvarer, da han ankom til første retsmøde i sagen, der har rystet kostskolen. Med hænderne i skødet sad han og så sig forsigtigt rundt i lokalet, før retten blev sat.

Uden samtykke er det voldtægt

Episoden, retssagen omhandler, fandt sted omkring klokken 01 en februar-nat i år. Offeret lå i en seng på et af skolens værelser, da den nu tiltalte, ifølge anklagemyndigheden, udsatte den anden elev for et seksuelt overgreb.

Det fremgår af anklageskriftet, at den forurettede dreng 'frøs' og lod, som om han sov. På et tidspunkt vendte han sig bort for at få det til at stoppe, men overgrebet skulle ifølge anklagemyndigheden være fortsat.

Anklager Bente Huus Larsen forklarede i retten, at den forurettede efter hændelsen havde talt med nogle få venner om det. Nogle dage senere havde han betroet sig til en lærer, som sammen med skolens rektor fulgtes med drengen til politistationen.

Hun fremhævede, at det efter den nye voldtægtsbestemmelse er voldtægt, hvis man har samleje med en person, som ikke har samtykket til det, og man er klar over, at der er risiko for, at den anden part ikke ønsker det.

Rettens opgave er derfor først at afgøre, om der er foregået det, der står beskrevet i anklageskriftet. Er der det, skal retten så vurdere, om den forurettede havde samtykket til det.

- Hvis ikke forurettede har samtykket til det, der er sket, og tiltalte har været vidende herom, er der tale om voldtægt, fastslog hun.

Venner i vidneskranken

Både den tiltalte og den forurettede afgav forklaring onsdag. Forsvarer Susan Jørgensen anmodede om dørlukning, da den tiltalte skulle tage plads i vidneskranken. Men efter protester fra pressen og længere tids overvejelser hos dommer og domsmænd, blev det besluttet, at dørene skulle forblive åbne.

Til gengæld nedlagde dommeren referatforbud, der forbyder pressen at gengive, hvad den tiltalte forklarede, udover at han 'nægter sig skyldig under henvisning til, at der var sket samtykke'.

Den forurettedes forklaring blev afgivet for lukkede døre. Her sad den tiltalte i et lytterum, så han kunne følge med, uden at den forurettede skulle konfronteres med ham.

Da forurettede var blevet afhørt, skulle to af drengenes fælles venner vidne. De havde begge deres forældre med i retten.

En ung mand var første vidne i sagen. Han bekræftede, hvad han tidligere har sagt til politiet: At den tiltalte skal have sagt til ham, at han var i tvivl om, hvorvidt den forurettede var vågen eller ej, da episoden fandt sted.

Vidnet sagde også, at den forurettede var påvirket af det, der var sket, og at han havde givet udtryk for, at han ikke havde ønsket det, der skete den nat.

I tvivl om samtykke?

Herefter vidnede en veninde, som fortalte, at hun nogle dage efter episoden havde modtaget en besked på Snapchat fra den tiltalte. Han skal have skrevet, at han var i tvivl om og bange for, om han havde fået samtykke.

Dog mindedes veninden, at han nogle dage senere var kommet i tanke om, at den forurettede havde samtykket.

Sagen fortsætter torsdag. Anklagemyndigheden har nedlagt påstand om fængselsstraf.