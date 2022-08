Tiltalt for voldtægt på vandpibecafe: Husker intet

To mænd på 24 og 25 i retten for henholdsvis at have begået og bidraget til voldtægt af en kvinde på vandpibecafe i København

KØBENHAVNS BYRET (Ekstra Bladet): Forvirringen var total hos alle fremmødte parter i retten tirsdag, da forsvarer, anklager og dommer forsøgte at hitte rede i den aften, der angiveligt ledte op til voldtægten af en ung kvinde på en vandpibecafe i indre København en november-morgen sidste år.

De to arabisktalende mænd på 24 og 25 år, der henholdsvis er tiltalt for at have begået og bidraget til voldtægten, hjalp nemlig ikke meget med deres forklaringer. Dels fordi de dårligt forstod spørgsmålene, til trods for at der var en tolk til stede, og dels fordi de angiveligt ikke husker meget fra tiden, hvor hændelsen fandt sted.

Ifølge anklageskriftet skulle den 25-årige mand have tvunget sig ind på toilettet sammen med kvinden og skaffet sig til sex uden hendes samtykke. Den 24-årige skulle have været bevidst om overgrebet, men undladt at hjælpe. Begge nægter sig skyldige.

Sex og stoffer på toiletterne

Som det forlyder af de tiltaltes forklaringer blev der tit afholdt ’hyggeaftener’ med druk, hash, kokain og sex på cafeen efter lukketid.

- Der blev danset, drukket, taget stoffer og kneppet på toiletterne, lyder det fra den 25-årige, der er tiltalt for at have begået voldtægten. Han forklarer, at han kom på cafeen minimum en gang om ugen i måneden op til hændelsen.

Hvad angår den specifikke aften, hvor voldtægten skulle have fundet sted, husker de tiltalte dog ikke meget, da de ifølge deres forklaringer var stærkt berusede og påvirkede af stoffer.

Mændene forklarede dog, at det var kotume at gæster til 'hyggeaftenerne' ofte gik på toilettet med henblik på at have samleje.

Lukkede døre

Den 25-årige fik kortfattet forklaret, at han ikke præcist husker optakten til, at han ender på toilettet med kvinden.

Den 24-årige forklarer, at han befandt sig på gerningsstedet, fordi han hørte skrig og råben fra toilettet, men uden at opfatte, at der foregik voldtægt.

Undervejs blev der fremvist bevismateriale for mændenes tilstand og tilstedeværelse med den forurettede den pågældende aften og morgen på vandpibecafeen. Materialet blev dog fremvist for lukkede døre.

De to mænd kender hinanden fra cafeen og har flere gange festet sammen på cafeen, hvor den 24-årige mand var ansat i perioden, hvor hændelsen fandt sted.

Torsdag skal den forurettede kvinde afgive sin forklaring i sagen mod de to mænd.