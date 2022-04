Tiltalt for voldtægt: Truede politi med LTF

Torsdag skal to mænd på 21 og 33 år på anklagebænken ved Retten i Roskilde, hvor den yngste er tiltalt for fuldbyrdet voldtægt og den ældste for en længere række af forbrydelser herunder at true en betjent med angivelige Loyal to Familia forbindelser.

Det fremgår af et anklageskrift som Ekstra Bladet har fået aktindsigt i.

Reddet af receptionist

Sagens tidligste forhold skete ifølge anklageskriftet 7. august sidste år på A Hotels på Vibeholms Alle i Brøndby.

Ifølge politiet forsøgte den 33-årige på et af hotellets værelser at voldtage en kvinde ved at lægge sig nøgen på hende, få hende til at tage sine bukser af og give hende lussinger og tage kvælertag på hende, selvom hun græd og bad ham om at lade være.

Han blev angiveligt afbrudt, da en receptionist fattede mistanke om, at der var noget galt, og kom op til værelset. Det afbrød ifølge anklageskriftet voldtægtsforsøget, hvorefter politiet blev tilkaldt.

Han er tiltalt efter paragraffen om vold i gentagelsestilfælde, hvilket indikerer, at han tidligere har modtaget en dom for lignende forbrydelser.

Udover at være være tiltalt for vold og voldtægtsforsøg mod kvinden, er han også anklaget for at have truet en politibetjent under den efterfølgende anholdelse på hotellet kl. 2.25 om natten umiddelbart efter overgrebet på kvinden.

Da han blev anholdt henvendte han sig til en betjent, som han kaldte ved hans rigtige navn, og truede ham ifølge anklageskriftet ved at sige, at han havde forbindelse til den forbudte bande Loyal to Familia: 'Dig kender jeg (politimandens navn, red), Jeg er LTF'er nu, og du kender godt Dødspatruljen, ik?', havde han angiveligt sagt.

Der var dog sandsynligvis tale om tomme trusler, da den 33-årige ifølge Ekstra Bladets oplysninger aldrig har været en del af Loyal to Familia.

'Vi ses i retten'

To dage senere er han tiltalt for endnu engang at fremsætte trusler. Denne gang mod offeret, som han ifølge politiet kontaktede i forbindelse med, at hun havde afgivet forklaring om voldtægtsforsøget.

'Vi ses i retten så, din lille beskidte luder, jeg ser dig også i København, så vi skal nok se, hvem du er.. Jeg siger vi ses', skulle han blandt andet have sagt.

Han er derfor tiltalt efter paragraffen for vidnetrusler.

Endnu et offer

Allerede to måneder efter det påståede voldtægtsforsøg er den 33-årige i sagen anklaget for igen at have forbrudt sig mod en kvinde.

Denne gang sammen med den 21-årige medtiltalte mand. Det er den 21-åriges eneste tiltale i sagskomplekset.

De to mænd begik ifølge politiet hver sit seksuelle overgreb mod et kvindeligt offer på et værelse på Motel Oasen på Motelvej i Roskilde 10. oktober 2021.

Den yngste mand er anklaget for at udsætte kvinden for fuldbyrdet voldtægt mellem kl. 3 og kvart i 6 om morgenen.

Han skulle angiveligt have fået sagens offer til at tage sine bukser af, og efterfølgende voldtaget hende, selvom kvinden flere gange spurgte om han ikke ville lade være og gav udtryk for, at hun ikke havde lyst og at hun gerne ville hjem.

I samme tidsrum er den 33-årige af de tiltalte anklaget for at have slukket lyset og tvunget kvinden til at give ham oralsex, mens han holdt fast om hendes hoved, selvom hun forsøgte at få ham til at stoppe og tage hans hånd væk.

Det fremgår af anklageskriftet, at anklagemyndigheden går efter fængselsstraf til de to mænd, når sagen starter 5. maj.

Det er en domsmandsret der skal vurdere sagen, og der kan derfor ikke idømmes højere fængselsstraf end fire år.

Det vides ikke hvordan, at de to mænd forholder sig til anklagerne.

Ekstra Bladet følger sagen.