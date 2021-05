Tiltalt for voldtægter: Måtte ikke efterlyse mulige ofre

30-årig mand er tiltalt for i alt fire voldtægter, men et eller flere mulige ofre i sagen er ikke identificeret

Mens ofrene lå og sov har en 30-årig mand forgrebet sig på flere kvinder.

Det mener politi og anklagemyndighed i hvert fald i en sag, hvor manden er tiltalt for fire voldtægter og et forhold om blufærdighedskrænkelse. Han nægter sig skyldig og har forklaret, at alt er foregået frivlligt.

Der falder dom tirsdag eftermiddag.

To af kvinderne er identificeret, men derudover er der mindst et formodet offer og muligvis flere, som politiet ikke har fundet.

I stedet indgår i sagen tre forskellige videooptagelser, hvor en kvinde ligger og sover i en seng, mens den tiltalte efter politiets opfattelse forgriber sig på hende. I to tilfælde er der ifølge tiltalen tale om voldtægter. I en tredje optagelse bliver kvindens kønsdele filmet.

Det er uklart, hvorvidt der er tale om flere forskellige kvinder på optagelserne eller en og samme.

- Det er noget af det, retten skal vurdere, sagde anklager ved Københavns Politi Anne Meulengracht, til Ekstra Bladet forud for dagens retsmøde, hvor både hun og forsvarer Lene Sejersen kom med deres procedurer.

Efterlysning afvist Politiet har i forbindelse med efterforskningen forsøgt at få lov til at offentliggøre et billede af den tiltalte for at få kontakt til ofrene og muligvis andre vidner. 'Under efterforskningen af en sag om flere tilfælde af voldtægt er Københavns Politi blevet bekendt med, at der kan være endnu flere uidentificerede forurettede', stod der i den efterlysning, som Københavns Politi ville udsende. Politiet ville opfordre kvinder, der har haft et forhold til manden eller på anden måde har været sammen med ham til at henvende sig til Københavns Politi. Både Københavns Byret og Østre Landsret afviste dog politiets anmodning med den begrundelse, at der simpelthen ikke er hjemmel i lovgivningen til at offentliggøre et billede af en identificeret og allerede anholdt mistænkt for at søge vidner eller forurettede. Derfor så efterlysningen aldrig dagens lys. - Kendelsen har betydet, at vi ikke har en del af de forurettedes forklaringer, men vi har jo så valgt at rejse tiltale for forholdene alligevel, siger Anne Meulengracht. Forsvarer Lene Sejersen sagde i sin procedure, at hun overhovedet ikke mener, der kan ske domfældelse for det, der foregår på videooptagelserne, da hun ikke mener, der er ført tilstrækkeligt bevis. - Jeg kan ikke engang gå ind i dem. Vi har ikke nogen forurettede, lød det blandt andet.

Lå og sov

Udover episoderne med den eller de ukendte kvinder, er den 30-årige også tiltalt for to voldtægter begået på Vesterbro 28. maj 2020.

Modus er, ifølge tiltalen, præcis den samme som ved de andre episoder: Kvinderne lå og sov i hver deres rum i en lejlighed på Vesterbro i København, da han skal have lagt sig ned til dem en efter en og voldtog dem. Begge kvinder vågnede op og fik ham skubbet væk, står der i anklageskriftet.

Om hændelserne 28. maj 2020 har den 30-årige i retten forklaret, at han var sammen med den ene kvinde, men ikke havde samleje, og at han havde frivillig sex med den anden.

Han har ikke villet udtale sig om de fundne optagelser, og den forklaring han har givet under et grundlovsforhør blev læst op bag lukkede døre under retssagen, og derfor er Ekstra Bladet afskåret fra at fortælle den tiltaltes version af de forhold.

Videoerne i sagen er også fremvist bag lukkede døre.

Anklageren kræver tre års fængsel og mener, at den tiltaltes forklaring bør tilsidesættes som utroværdig, mens hun kalder to af kvindernes forklaringer for troværdige.

Begge har fortalt, at de var i dyb søvn, men vågnede ved, at den tiltalte trængte op i dem.

Derudover skal den tiltalte efter episoden have søgt på DNA og voldtægtssager.

Der er ikke fundet DNA på eller i nogen af kvinderne.

Forsvareren argumenterede omvendt for, at kvinderne ikke var troværdige og henviste blandt andet til, at den ene af dem havde redt op til både hende og den tiltalte, havde fået massage af ham og først begyndte at græde, da hun om morgenen talte i telefon med sin kæreste.

Anklagemyndigheden vil kræve manden udvist, hvis han bliver dømt. Manden har et ghanesisk pas, men fortalte i retten, at han reelt er født i Nigeria.

Han har været i Danmark siden 2015 og har et barn med en dansk kvinde.