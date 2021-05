Krimi ... 23. maj. 2021 kl. 17:20

Tiltalt forlovet med ofrets eks-flamme: Jonas kan være dræbt i kamp om pige

En af to tiltalte for brutalt knivdrab på 31-årig mand har ifølge Facebook-opslag og fortrolige kilder udnyttet fængselsophold til at forlove sig med drabsofrets tidligere hjerteveninde