Tiltalt: Hentede pizza efter Mias død

RETTEN I AALBORG (Ekstra Bladet): Samtidig med at en 37-årig drabstiltalt nordjysk elektriker havde gemt en livløs Mia Skadhauge Stevn af vejen i sit hjem, satte han sig ud i sin bil og kørte ud for at hente pizza.

Det skete sidst på dagen 6. februar 2022 - samme dag, som han om morgenen klokken 06.09 havde samlet den 22-årige sygeplejerskestuderende op efter at have tilbudt hende et lift i sin sorte VW Golf på Vesterbro i Aalborg.

Sådan lød hans forklaring, da han på retsdag to af i alt ni i nævningesagen mod sig ved Retten i Aalborg fortsat svarede på spørgsmål fra specialanklager Mette Bendix.

- Jeg var på genbrugspladsen, og jeg var også i Jem & Fix i Dronninglund. Og jeg var også forbi Meny for at købe noget mad. Blandt andet en pizza og noget energidrik, sagde han.

Kunne du godt tænke på mad på det tidspunkt? ville anklageren vide.

- Ja, jeg kunne godt tænke på det. Men jeg kunne ikke spise noget af det, svarede han, da anklageren borede videre i temaet.

Afhøring på anden dag

I anklagerens afhøring, som torsdag middag er nået ud på sin ottende time og endnu ikke er færdig, har han blandt andet også forklaret, at han både på selve den dag, Mia Skadhauge Stevn forsvandt og angiveligt afgik ved døden, og ligeledes dagen efter var i forskellige Jem & Fix-butikker.

Mia Skadhauge Stevn forsvandt efter en bytur i Aalborg 6. februar i fjor. Hendes jordiske rester blev tre et halvt døgn senere fundet dels spredt, dels nedgravet flere forskellige steder i Dronninglund Storskov. Findestedet ligger omtrent ti minutters kørsel fra den tiltaltes hjem. Privatfoto

Første gang 6. februar i Dronninglund, og de sidste to gange dagen efter, da han var forbi efter arbejdstid i byggemarkedets butikker i henholdsvis Aabybro og Nørresundby.

Hans ærinder her var at indkøbe diverse remedier med det formål, at han efter sin planlagte partering af Mia Skadhauge Stevns lig efterfølgende kunne gemme delene af vejen forskellige steder i Dronninglund Storskov.

Det ville han gøre for at skjule sine spor.

Købte 16 flasker kaustisk soda

I de tre byggemarkeder købte den tiltalte 37-årige mand 16 flasker kaustisk soda, en flaske afløbsrens, to flasker klorin, 19 spande samt gummihandsker og flere overtræksdragter i plastik.

Han nægter sig skyldig i manddrab og voldtægt mod Mia Skadhauge Stevn, mens han erkender usømmelig omgang med lig.

Specialanklager Mette Bendix har i sin forelæggelse nedlagt påstand om fængsel på livstid til den 37-årige elektriker, hvis han kendes skyldig i tiltalen.

Der ventes dom i nævningesagen 29. juni.

