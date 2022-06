Tiltalt hooligan ønsker fremtid i Fremmedlegionen

RETTEN I GLOSTRUP (Ekstra Bladet): Går den tiltalte tidligere hooligan-leder ud af retten som en fri mand den 8. juni, så har han tænkt sig at trække i uniformen og blive soldat. Det fortalte han i Retten i Glostrup, hvor det var næstsidste dag i den langstrakte sag mod ham om trusler, grov vold og seksuelle overgreb mod 15 unge mænd og en kvinde.

I retten fremstod han igen rolig og fattet og iført en brun højhalset sweater og grå bukser. Følelserne kom dog til udtryk, da der blev læst en besked op fra ham til den mulige forurettede kvinde, der er hans ekskæreste. Her måtte han kigge op i loftet og misse med øjnene for at holde tårerne tilbage.

Tilhører smidt ud

Senere på dagen slog anklageren også fast, at det var en sag, som kaldte på følelserne. Næsten ved hvert eneste retsmøde har der været folk fra hooligan-miljøet, der efter nogen tid på de bagerste rækker er eksploderet i udbrud. Senest den foregående dag.

- Fuck dig, din lille svans. Hvorfor tager du ikke nogen, der kan forsvare sig selv. Vi glæder os til, at du kommer på gaden, sagde en tæt tatoveret mand, før han nærmest blev revet ud af retslokalet af de mange betjente.

I oplæsningen af de personlige forhold kom det frem, at den tiltalte på tidspunktet for anholdelsen den 5. februar 2021 ikke havde en fast bopæl. Han havde længe været en del af hooligan-miljøet omkring Brøndby, og det var blevet en livsstil for ham. Derfor havde han heller ikke fast arbejde.

I fem år havde han arbejdet lidt som dørmand og lidt som fragtmand. Han havde en mor fra Chile og en far fra Gambia. Faderen havde aldrig været en del af hans liv, og hos moderen var familien præget af en af de fire ’halv-søstres’ psykiske problemer.

Han havde tidligere fået to voldsdomme. En fra Brøndby Stadion, hvor han havde slået en mand, der kaldte ham en abe. Den anden dom havde han fået for at have slået en tilfældig mand i Fitness World i Brøndby, fordi han havde et par FCK-bukser på. I begge sager fik han betingede domme.

Vil være soldat

To gange var han registreret i hooligan-registeret, så han ikke kunne komme i nærheden af fodboldbegivenheder. Det havde han dog heller ingen planer om i fremtiden, understregede han. For i fodboldfan-miljøet var han allerede dømt, selv om han blev frikendt i retten. Derfor så han også sin fremtidige militære karriere i Fremmedlegionen i Frankrig.

- Jeg vil tegne en femårig kontrakt. Det er ikke, fordi jeg vil i krig. Men jeg var en uge i praktik som soldat i skolen, og det var den bedste uge i mit liv, fortalte han.

Den 29-årige tiltalte har flere gange fortalt, at han ikke er voldelig, selv om han erkender at have deltaget i arrangerede slagsmål. Det holdt han også fast i på trods af sine planer om en fremtid i Fremmedlegionen.

- Jeg kunne godt tænke mig at opnå det, jeg ikke nåede i min yngre dage. Nemlig at få en militæroplevelse. Jeg er ikke interesseret i krig. Men jeg går op i den personlige udvikling. Disciplinen og adfærden, og så kan det give mig det adrenalinkick, jeg åbenbart har brug for.

Han nægter sig skyldig i alle anklagerne, og forsvaret går efter frifindelse. Der falder dom i sagen den 8. juni.

Læs mere om sagen og hooligan-miljøet her.