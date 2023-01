Tiltalt hooliganleder: Beskrevet som voldsparat og syg

ØSTRE LANDSRET: Den tidligere toneangivende hooligan Kevin Werner har to tatoveringer, der er knyttet til den del af hans identitet, der blandt andet har inkluderet aftalte slåskampe med rivaliserende hooligan-grupper, såkaldt 'skovboks'.

På højre underarm står der: 'and into the forest I go to lose my mind' og på brystet har han tatoveret et hundehalsbånd, ligesom man ser det i militæret, hvor der står 'Brøndby hooligan'.

Han gled dog af på anklagerens spørgsmål om, hvorvidt han var 'Brøndby-hooligan ind til hjertet'.

29-årige Kevin Werner er tiltalt for at have udsat 15 drenge og unge mænd og en kvinde for en række voldsepisoder og seksuelle overgreb.

Annonce:

Og da byretten afsagde sin dom, fremgik det af skyldkendelsen, at retten mente, at han var leder af hooligangruppen Brøndbys Hårde Drenge (BHD) og havde udnyttet sin fremtrædende rolle i hooliganmiljøet til at begå overgrebene.

Netop temaet omkring Kevin Werners position og ry i miljøet var omdrejningspunktet for en del af anklagerens afhøring af ham under ankesagen i Østre Landsret. Han nægter sig skyldig og vil frifindes.

Kevin Werner var en del af hooligangruppen Brøndbys Hårde Drenge (BHD) og Brøndbys Hårde Yngre (BHY).

Anklageren læste op af forklaringer, hvor en af de forurettede beskrev tiltalte som 'det mest voldsparate og syge menneske' han havde mødt. En anden har forklaret, at han var bange for ham.

Afviser lederskab

De udsagn gav Kevin Werner dog ikke meget for.

Annonce:

- Jeg ved, hvordan jeg selv har ageret, og jeg ved, at jeg ikke har rendt rundt og slået fuldstændig hæmningsløst på mine venner i fodboldmiljøet. Jeg var kendt for at være god til at bokse. Og så var jeg også kendt for at være en god person for folk derude og være en hjælpsom person, lød hans forklaring.

Anklageren spurgte Kevin Werner, om det var rigtigt, at han var kendt som Hooligan-Kevin fra Brøndby, og om det var et berygtet navn i miljøet?

Men det afviste Kevin Werner med et langstrakt nej.

- Jeg tror sgu ikke, at det er et berygtet navn, svarede han.

Han nægtede i øvrigt også, at han var leder.

- Jeg var ikke leder, men jeg var toneangivende.

Anklageren viste til gengæld videoer og billeder, hvor Kevin Werner gik forrest i gruppen af hooligans for at illustrere sin pointe om hans rolle.

Anklageren i landsretten brugte blandt andet dette billede fra Ekstra Bladet til at illustrere en situation, hvor Kevin Werner gik i front. Foto: Kenneth Meyer

Kæmper mod forvaring

Den tiltalte var iført et stribet halstørklæde over en grå kortærmet t-shirt, så man kunne se, at han er muskuløs og hans store tatoveringer på begge overarme.

I byretten blev han idømt den tidsubestemte sanktion forvaring, og i ankesagen går anklagemyndigheden efter samme afgørelse.

Annonce:

'På grund af den måde Kevin er', skulle han idømmes forvaring, sagde anklageren og gennemgik, at formålet med forvaring er, at man kan frihedsberøves på ubestemt tid, indtil man ikke længere er farlig.

Det skete, efter at anklageren havde læst op af konklusionen fra mentalundersøgelsen af den nu 29-årige mand. Her fremgår det blandt andet, at han er præget af psykopatiske træk og med overfladisk charme. Han er normalt begavet, men med nedsat dømmekraft, ringe impulskontrol og med dyssociale og narcissistiske træk, fremgår det.

Kalder det komplot

Kevin Werner nægter sig skyldig og ankede byretsdommen på stedet til frifindelse. Han har forklaret, at han mener, at han er udsat for et komplot orkestreret i et macho-præget og homofobisk hooligan- og rockermiljø, der ville dække over homoseksuelle dobbeltliv.

Sagen begyndte at rulle, da han blev fængslet 5. februar 2021 i forbindelse med, at der blev skudt mod ham.

Annonce:

I byretten sagde Kevin Werner, at det var hans opfattelse, at Mexigang og Bandidos havde en plan A om at slå ham ihjel, og da det ikke lykkedes, var deres plan B at beskylde ham for overgreb.

'Det er derfor, at vi sidder her i dag. De ville helst have skudt ham, for så var de sluppet for alt det her', lød hans forklaring.

Byretten kom dog frem til, at forklaringen om et komplot fremstod særdeles usandsynlig og usammenhængende.

Retssagen foregår i et retslokale, hvor tilhørerne sidder bag en glasvæg, og foran retslokalet er der et ekstra sikkerhedstjek, før man bliver lukket ind.

Der er dog ingen fra hooliganmiljøet, der er mødt op på tilhørerpladserne i Østre Landsret.

Ekstra Bladet har som de eneste interviewet den fængslede hooligan-leder efter byretsdommen.

Læs interviewet her: Fængslet hooligan-leder bryder tavsheden