Tiltalt i 'dukke-sag': - Jeg tænkte, de tog pis på mig

En 33-årig, der er tiltalt for trusler mod Mette Frederiksen, havde aldrig regnet med, at en dukke ville koste ham både en varetægtsfængsling og en sag. Nu står han frem i Ekstra Bladet

Det blev til en klatretur med store konsekvenser, da nu 33-årige Dennis Nielsen klatrede op i en lygtepæl og hang en dukke af statsminister Mette Frederiksen op under en coronademonstration 23. januar sidste år.

'Hun må og skal aflives', stod der blandt andet på dukken.

Dennis Nielsen er med de ord en af de tre mænd, der er tiltalt for trusler mod Mette Frederiksen. Nu står han for første gang frem med navn for at kaste lys over den omdiskuterede sag.

- Jeg havde aldrig i min vildeste fantasi forestillet mig, at en dukke ville kaste hverken en varetægtsfængsling eller sag af sig, siger den 33-årige, der endte med at bruge knapt to måneder i arresten.

Først blev Dennis Nielsen, der til dagligt arbejder som stilladsarbejder, anholdt og sigtet efter nogle af de tungeste paragraffer i straffeloven, der handler om 'statskup'. De voldsomme sigtelser blev dog allerede droppet i grundlovsforhøret.

- Jeg tænkte, at de tog pis på mig. Havde jeg vidst, at det her ville ske, havde jeg ikke gjort det, men nu står jeg i det, og derfor kæmper jeg for min ytringsfrihed og fremtidige demonstranter, siger den 33-årige, der nægter sig skyldig i at have fremsendt trusler.

Dukken blev hængt op i en lygtepæl nær Forum på Frederiksberg. Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix

Trykt i sidste øjeblik

Dennis Nielsen står ved, at han har været med til at lave dukken og fortæller, at skiltet med ordene rundt om nakken på dukken blev trykt i sidste øjeblik. Han mener ikke, at det kan ses som en trussel.

Kan du ikke se, at det er groft at skrive 'Hun må og skal aflives'?

- Hvis man ikke kunne genkende de citater, havde man levet i en jordhule i månederne op til, siger Dennis Nielsen og referer til, at det er statsministerens egne ord, der er blevet omskrevet, da hun erklærede, at den danske minkbestand skulle slås ned.

Men er det ikke voldsomt, når man ændrer teksten til 'hun'?

- Det synes jeg ikke, at det er. Jeg synes, at det er voldsomt, hvis jeg sender hende en personlig dødstrussel med hvidt pulver i et brev, hvor jeg skriver, at jeg kommer og slår hende ihjel. Det er ikke det, jeg gør. Jeg ytrer mig til en lovligt anmeldt demonstration.

Ildspåsættelse var i overkanten

Det var ifølge stilladsarbejderen aldrig meningen, at mannequin-dukken skulle gå op i flammer, men en en ukendt demonstrant satte ild til dukken.

- Det var irriterende og i overkanten. Jeg tænkte, at det ikke var helt godt, at der var ild i den, da vi det tidspunkt havde fået noteret vores navne af politiet, siger Dennis Nielsen, der sammen med sine kammerater ryddede op efter den brændende plastikdukke og undskyldte ildspåsættelsen til en betjent.

Mystisk forløb

Dennis Nielsens forsvarsadvokat Ulrik Sjølin forsøger fortsat at få kastet lys over sagen, som han mener har været præget af mystik og hemmelighedsholdelse.

Indtil videre har politiet mod al sædvane afvist at oplyse identiteten på anmelderne. I starten af maj gik han derfor rettens vej for at finde ud af, hvem der har anmeldt hans klient, og om statsministeriet rettede henvendelse til politiet i forbindelse med sagen. Det blev dog afvist ved Retten på Frederiksberg, og Sjølin her derfor kæret afgørelsen til landsretten.

- Nu vil jeg gerne vide, hvem der har anmeldt mig. Jeg kunne godt tænke mig at spørge om, hvad vedkommende har set som en trussel eller statskup, siger Dennis Nielsen.

Ekstra Bladet har siden kunnet fortælle, at Statsministeriet kommunikerede med Justitsministeriet om sagen fra 23. januar til 27. januar 2021, og at korrespondancen drejede sig specifikt om personlige oplysninger på de anholdte.