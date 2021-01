Tiltalt i grufuld sag: Det hele er min kones plan

Hans kone og hendes venner forsøger at få ham i fængsel, lød forklaringen i retten i dag

RETTEN PÅ FREDERIKSBERG: - Jamen, hun havde jo en plan oppe i hovedet.

Sådan lød forklaringen på mange af anklagerens spørgsmål, i den sag der begyndte ved Retten på Frederiksberg mandag.

I sagen er en 54-årig far fra Pakistan tiltalt for lang række uhyggelige forhold: vold mod parrets tre børn samt vold, voldtægt og trusler mod sin kone. Derudover skulle han have spærret hende inde i familiens lejlighed i Valby.

Manden nægter sig skyldig, og mandag fik offentligheden det første indblik i hans side af de alvorlige anklager.

Ifølge ham er det hele - anklagerne om vold, voldtægt og frihedsberøvelse - nemlig en del af en stor plan, hans kone havde imod ham - og i virkeligheden er det hende, der tæver børnene, fortalte han.

Tiltale: Holdt sin voldtagne hustru indespærret bag flere hængelåse

Hængelåse

Den 54-årige forklarede, at han har kendt sin nuværende kone siden sin ungdom i Pakistan. De blev gift i 2007, hvorefter konen rejste frem og tilbage i mellem Pakistan og Danmark, indtil hun og deres tre fælles børn fik opholdstilladelse.

Anklager Anne-Marie Christensen brugte hele mandagens retsmøde på at bore i, hvordan parrets samliv i lejligheden i Valby var.

Her fik retten blandt andet fremvist billeder af familiens lejlighed, der var lys, velholdt og sparsommeligt møbleret med genkendelige IKEA-møbler.

Anklagemyndigheden fremviste billede af hoveddøren og to hængelåse, som anklageren mener blev brugt til at holde den 54-åriges kone indespærret.

Den 54-årige forklarede derimod, at de blev brugt for sikre, at børnene, der er i alderen fire til ni år, ikke forlod lejligheden samt som værn mod en opfarende underbo.

Han forklarede også, at konen altid havde et sæt nøgler til låsene, så hun kunne komme ud:

- Jeg elsker mine børn, jeg ville ikke kunne tilgive mig selv, hvis der skete en brandulykke eller sådan noget, og de ikke kunne komme ud.

Stor plan

Manden, der under hele den lange afhøring sad roligt i sin stol, forklarede, at han aldrig havde slået sine børn eller sin kone.

Konen, derimod, tævede børnene med jævne mellemrum, ligesom hun i et enkelt tilfælde havde skåret i sig selv, fortalte han.

Generelt gav han et indtryk af konen som en, der ødelægger og ikke tog sig af de huslige pligter i hjemmet.

At disse anklager nu var kommet mod ham, var en del af konens store plan, fortalte han:

- Ifølge hendes plan skulle det fremstå sådan, at det var faderen, der tæver børnene, ikke moderen.

- Hvad var det for en plan? ville anklager Anne-Marie Christensen gerne vide.

- Jeg havde sagt til hende, at hvis hun ville blive i Danmark, så skulle hun holde op med at tæske børnene, når hun var alene med dem. Ellers skulle hun til Pakistan, hvor min familie kunne holde øje med, om de fik tæsk, forklarede den 54-årige.

- Så lavede hun en plan med dem, hun kender, som sagde til hende, at hun skulle sige, at hun fik tæsk. Så ville hun kunne blive i Danmark og få penge.

Anklagemyndigheden fremviste en tegning, parrets ni-årige havde tegnet i Børnehuset, som forestillede en mand pege en kniv mod en lille kvinde, der havde blod løbende ud af armen.

- Det er dem, der står bag, der har fortalt min datter, at hun skal tegne den, lød det hurtigt fra den 54-årige.

Den 54-årige havde dog ikke lyst til at beskrive nærmere for retten, hvem det var, konen havde lavet planen med. Det turde han ikke, forklarede han.

Retssagen fortsætter fredag i denne uge, hvor to af de tre børns videoafhøringer vil blive afspillet for retten. Derudover skal den 54-åriges kone afgive forklaring.

Anklagemyndigheden går efter en straf på fire års fængsel samt udvisning og indrejseforbud til den 54-årige tiltalte.

