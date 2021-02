Tiltalt i Langebro-sagen anholdt i Dubai

Den 27-årige Mohamed Ahmad Samaleh, der er tiltalt for trafikdrabet på politiassistent Magnus Buhl Hansen på Langebro i København 23. juli 2019, er blevet anholdt i Dubai.

Det oplyser Københavns Politi på Twitter.

'Den mand, der bl.a. er tiltalt i Langebro-sagen fra den 23. juli 2019, er blevet anholdt i Dubai. Vi igangsætter nu processen for at få ham udleveret til retsforfølgelse i Danmark. Vi har ikke yderligere,' skriver politiet kort.

Mohamed Ahmad Samaleh er tiltalt for uagtsomt manddrab, for at have bragt fire andre bilisters liv i fare og for en serie andre vanvittige kørsler, heraf var to af dem med sprit i blodet.

Dødskører leger kispus med retten: Har fusket med corona-test

Snød med coronatest

Mohamed Ahmad Samaleh dukkede ikke op i Københavns Byret, da retssagen mod ham skulle starte 1. december sidste år.

Han påstod, at han var syg med corona og derfor ikke kunne rejse til Danmark fra England, hvor han opholdt sig. Det viste sig, at han havde brugt en andens coronatest.

Efterfølgende satte Interpol en 'red notice' på den 27-årige Mohamed Ahmad Samaleh, hvilket betød, at politi over hele verden var klar over, at han skulle anholdes og udleveres til Danmark.

Det har resulteret i, at Mohamed Ahmad Samaleh nu er blevet anholdt i Dubai.

Ophæver navneforbud på dødskører