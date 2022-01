Tiltalt i manifest: ’Nu er der kun ét år til V-Day’

27-årig nordjyde, som er tiltalt for gennem flere år at have forberedt masseskyderier mod børn på flere skoler, havde udset sig særligt tidspunkt for ’Hævnens Dag’

RETTEN I AALBORG (Ekstra Bladet): Den 27-årige mand, som sidder på anklagebænken i et nævningeting ved Retten i Aalborg for at have planlagt massedrab på børn på flere skoler, havde udset sig et helt særligt tidspunkt for, hvornår han ville slå til med død og ødelæggelse.

Det skulle være i den sidste tredjedel af august 2018, fordi han mente, at netop det tidspunkt var helt optimalt.

Årsagerne: At ingen i hans nærmeste familie har fødselsdag der, og at eleverne ville være kommet tilbage fra sommerferie.

Og, for det tredje, at han så ikke ville have problemer med sin allergi, fordi det kun generer ham voldsomt i forårsmånederne.

Bizar forklaring

Den noget bizarre beskrivelse fremgår af det gigantiske og flere hundrede sider lange manifest, som han fra 2015 og frem skrev på gennem mere end fire år, og som specialanklager Kim Kristensen tirsdag morgen fortsætter med at dokumentere fra i den store retssal N i domhuset i Aalborg.

Den spinkle blege nordjyde blev hele dagen i går afhørt, og det meste af tirsdagen vil gå med det samme.

I det lange, engelsksprogede manifest udpensler han i løbet af april 2018, hvorfor de særlige datoer 20.-23. august samme år er der, han skal slå til.

At det er netop dér, det han i manifestet kalder ’V-Day’ – 'Vengeance Day' eller ’Hævnens Dag’ skal komme.

’Jeg tror ikke, at jeg nogensinde har nævnt, hvorfor august skal være den sidste måned. Ingen i min familie har fødselsdag, og i april og maj vil jeg have ekstra problemer med min hals på grund af min allergi mod birk,’ skriver han.

Artiklen fortsætter ...

Ekstra Bladet giver her en opdatering på sagen om skoleskyderiet efter første dag i retten i Aalborg.

'Ét år til, jeg er død'

Året forinden, præcis 22. august 2017, skriver han følgende afsnit:

’Nu er der kun ét år til V-Day. Jeg er ret sikker på, at det bliver mellem 20. og 24. august. Så når jeg vågner i morgen, vil der være mindre end ét år til V-Day. Mindre end ét år til, jeg er død.’

Det er kommet frem i retten, at den 27-årige tiltalte nordjyde i sin planlægning af potentielle masseskyderier mod børn har indhentet informationer om åbningstider, elevantal og ringetider på Tilst Skole, Borremose Erhversefterskole og Mariagerfjord Idrætsskole.

Under den fortsatte afhøring i nævningesagen tirsdag er det kommet frem, at han i april 2018 også har rekognosceret ved og omkring gymnasiet Aarhus Statsskole, Aarhus Universitet, sosu-skolen i Aarhus samt en ikke navngivet aarhusiansk folkeskole.

Tiltaltes internetsøgninger og beskrivelser af, hvad han havde planer om at udføre, blev heldigvis aldrig til noget.

Sindssyg eller afvigende

- Det var en fantasi, jeg havde. Men først i august 2018 går det rigtig op for mig, at det er en fantasi. Det var ikke noget, jeg ville gøre i virkeligheden, siger den 27-årige mand, som i en mentalerklæring bliver betegnet som sindssyg eller med en afvigende karakter.

Af samme grund har anklagemyndigheden nedlagt påstand om en dom til anbringelse på en psykiatrisk afdeling, hvis han bliver dømt.

Han nægter sig skyldig i den alvorlige tiltale.

Sagen fortsætter yderligere tre retsdage med forventet dom i begyndelsen af februar.