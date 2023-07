Tiltalt i sag om våbensalg: Forsøgte at anskaffe 11 styk AK-47

Over 14 retsdage skal tre mænd fra Struer stilles for en dommer ved Retten i Holstebro, hvor de er tiltalt i en sag om blandt andet ulovlig handel med skydevåben.

Det oplyser Midt- og Vestjyllands Politi i en pressemeddelelse.

Der er tale om to 32-årige mænd og en 62-årig mand, der alle blev anholdt og varetægtsfængslet i august sidste år.

Tiltalen indeholder 37 forhold, som blandt andet indebærer køb, salg og besiddelse af større mængder kokain og hash. Dertil kommer en lang række punkter om våbensalg og forsøg herpå.

Hovedmand i sagen

Det er politiets opfattelse, at den ene af de 32-årige mænd har ageret hovedmand i sagen. Han er tiltalt for at have været i besiddelse af flere pistoler, lyddæmpere og ammunition og for at indføre mindst ti pistoler til Danmark fra et land i Balkan-området.

Desuden er han tiltalt for i 14 tilfælde at have solgt pistoler videre. Ifølge politiet er handlerne kommet i stand igennem krypterede kommunikationstjenester. Desuden lyder tiltalen på, at han i flere tilfælde har solgt ammunition og lyddæmpere sammen med pistolerne.

Og det slutter ikke her. For blandt tiltalerne mod den 32-årige mand er der også en række forhold om forsøg på køb og salg af våben - blandt andet 11 fuldautomatiske våben af typen AK-47 og et ukendt antal håndgranater.

Ifølge politiet var det planen at få de pågældende våben til Danmark, hvorfra de skulle sælges videre.

Besiddelse af maskinpistol

Den anden 32-årige i sagen har ifølge politiet deltaget i salg af håndvåben, ammunition og lyddæmpere i flere tilfælde, ligesom han er tiltalt for besiddelse af en maskinpistol og en pistol.

Desuden er han - ligesom de øvrige to tiltalte i sagen - tiltalt for flere forsøg på køb og salg af våben.

Slutteligt er den 62-årige mand tiltalt for at have forsøgt at sælge et ukendt antal skydevåben og lyddæmpere i forening med de to andre tiltalte, ligesom han er tiltalt for at have været i besiddelse af en pistol.

Retssagen begynder 2. oktober, og det fremgår ikke, hvordan de tre mænd forholder sig til tiltalen.

