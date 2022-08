Tiltalt i snedig aflytning: Tapede telefon under stol

To mænd med tilknytning til ltf er tiltalt for at have smuglyttet et lukket grundlovsforhør på snedig vis

Et SIM-kort, en iPhone og to stykker tape blev konfiskeret af politiet, efter to mænd på 30 og 31 år havde forsøgt at aflytte politiets anklager under et hemmeligt retsmøde den 10. december 2020. Sådan lyder tiltalen.

Ifølge anklageskriftet skulle de tiltalte have brugt kosterne til at tape en iPhone fast under et sæde på tilhørerrækkerne for herefter at lytte med under det lukkede møde via et opkald til den skjulte mobil.

De to tiltalte ønskede ifølge anklageskriftet at skaffe sig fortrolige oplysninger om politiets efterforskning i en banderelateret drabssag.

Ifølge Ekstra Bladets oplysninger har begge tilknytning til den nu forbudte LTF-bande. Begge nægter sig skyldige.

Brutal likvidering i bandekonflikt

Grundlovsforhøret, hvor aflytningen fandt sted, blev fremført under lukkede døre, da sagen omfattede syv mænd med relation til bandegruppen LTF, der blandt andet var tiltalt for en brutal likvidering af en 22-årig mand på Åfløjen i Husum.

Manden blev fatalt kvæstet af skud fra en Uzi-maskinpistol og en Colt pistol og døde kort efter.

Ud af de i alt syv tiltalte blev fire af dem idømt livstid, en femte fik 10 års fængsel, mens en blev frifundet og en anden flygtede til udlandet.

Sagen var et efterspil på en større bandekonflikt, som fandt sted i den første halvdel af 2020 mellem de to kriminelle grupperinger Loyal To Familia og Husum-grupperingen, og som affødte flere retsager om drab og drabsforsøg.

Da aflytningen af den på det tidspunkt verserende sag om drab og drabsforsøg kompromitterede politiets efterforskning, ser anklagemyndigheden på denne sag som en alvorlig lovovertrædelse. De vil derfor gå efter en ubetinget fængselsstraf, når de to mænd selv skal på anklagebænken ved Retten i Frederiksberg, oplyser de til Ekstra Bladet.

Men da der ikke har været mange lignende sager, kan anklagemyndigheden endnu ikke sige noget om strafferammen.

Retssagen mod de to mænd på 30 og 31 år skulle have fundet sted onsdag, men er nu udskudt på grund af sygdom. Der er endnu ikke sat en ny dato.