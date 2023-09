Tiltalt i terrorsag: Ambassadør forsøgt stukket med kniv

Med en kniv løftet op foran sig trådte en 33-årig mand sidste efterår frem foran Irans ambassadør i Danmark.

Han var kort forinden trængt ulovligt ind på den iranske ambassades grund på Svanemøllevej i København.

Manden blev anholdt og sigtet i sagen, og har siden siddet varetægtsfængslet. Fredag sidder han i Københavns Byret tiltalt blandt andet efter terrorparagraffen i straffeloven, fordi diplomater nyder særlig beskyttelse, og for vold af særlig farlig karakter.

Over hegnet til ambassaden

Ifølge anklageskriftet, Ekstra Bladet har fået aktindsigt i, skaffede den 33-årige mand, som har et iransk navn og derfor også har en relation til sit oprindelige hjemlands ambassade, adgang ved at springe over hegnet til repræsentationens ejendom.

Det skete 7. oktober 2020 omkring klokken 9.15 medbringende en kniv med en klinge på cirka 23 centimeter. Her lykkedes det ham at lokalisere ambassadøren, Afsaneh Nadipour, og med kniven løftet op foran sig løb han hen imod hende for at stikke hende.

Det mislykkedes, da han blev overmandet af en ansat på ambassaden, uden at ambassadøren fik fysiske skader.

Biler smadret med skovl

Forud for eller under overfaldsforsøget på ambassadøren er han også tiltalt for at begå hærværk med en sten og en haveskovl på fire biler tilhørende den iranske ambassade, ligesom han ødelagde tre ruder på ambassadebygningen.

Det var på Irans ambassade på Svanemøllevej i København, at en 33-årig mand ifølge anklageskriftet forsøgte at stikke ambassadøren med en kniv. Foto: Jens Dresling

Nogle måneder forinden havde manden også begået hærværk på det iranske konsulat på Vestagervej i København ved at rive et overvågningskamera ned og kaste det ind over hegnet. Det var monteret ved indgangen til konsulatet. Samme sted forsøgte han at knuse ruderne med sten, men det lykkedes ikke, fordi der var gitter for vinduerne.

Særlig beskyttelse

Når der er rejst tiltale efter terrorparagraffen er det, fordi den 33-årige har angrebet en diplomat, som nyder særlig beskyttelse. Den del af paragraffen handler om forbrydelser mod blandt andet diplomater, og der er mulighed for at forhøje straffen.

- Det er alvorligt, hvis fremmede nationers diplomater ikke kan udføre deres arbejde i Danmark uden frygt for overfald, udtalte Lise-Lotte Nilas, statsadvokat ved Statsadvokaten i København, i en pressemeddelelse, da anklageskriftet i juni lå klart.

Ambassadør siden 2020

Den 56-årige Afsaneh Nadipor har siden februar 2020 været Irans ambassadør i Danmark.

Hun er gift og har to børn og har ifølge et cv på den iranske ambassades hjemmeside tidligere blandt andet arbejdet med statsborgerskabsrettigheder i det iranske udenrigsministerium i Teheran og som ministerrådgiver ved Irans ambassade i Holland.

Mulig behandlingsdom

Det 33-årige har siden overfaldet i oktober 2022 været varetægtsfængslet - størstedelen af tiden på en lukket psykiatrisk afdeling. Af samme grund er der også lagt op til en behandlingsdom på ubestemt tid på en psykiatrisk afdeling, samt senere udvisning af Danmark.

Retssagen kører over to dage, og der ventes dom i næste uge.

Den 33-åriges forsvarsadvokat oplyser til Ekstra Bladet, at hans klient erkender alle punkterne i anklageskriftet, men nægter forsøg på grov vold.

Dansk ambassadør til samtale

Overfaldet på den iranske ambassadør fik myndighederne i Teheran til at kalde den danske ambassadør til samtale i deres udenrigsministerium.

Det skete for at kritisere dansk politis indsats.

Ifølge ambassadøren var angrebsmanden intimiderende, og det fik det iranske udenrigsministerium til skarpt at kritisere den manglende sikkerhed omkring ambassadøren og ambassaden.

'Det er beklageligt, at der kan ske sådan et angreb i Europas hjerte imod en kvinde og en ambassadør, som har diplomatisk immunitet, og at politiet ikke dukkede op i tide', lød det i udtalelsen.

Hændelsen har siden ført til en skærpet sikkerhed omkring ambassaden.

Ekstra Bladet har flere gange forsøgt at få en kommentar fra ambassadøren, men uden resultat.