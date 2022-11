Tiltalt mand gav gratis sæd til barnløse kvinder

En 54-årig midtjysk mand sad mandag på anklagebænken ved Retten i Herning, da han er tiltalt for at have distribueret sæd til mindst fem kvinder. Uden tilladelse fra Styrelsen for Patientsikkerhed.

Bliver han dømt for det, er det et brud på vævsloven.

Manden mødte op i retten iført en sort T-shirt, et regnbuefarvet halstørklæde og et ur, hvis rem ligeledes var regnbuefarvet.

Regnbuefarverne, der også er et symbol for LGBT-miljøet, lader ikke til at være tilfældigt valgt. Mandens forsvarer forklarede i retten, at manden primært har doneret sin sæd til lesbiske par, der ønskede en graviditet.

Under retsmødet spurgte anklageren, hvad det er, manden gerne vil ved at donere sæd til kvinderne.

- Gøre en forskel. Det er egentlig det, det handler om, forklarede han.

Donationerne er sket ganske gratis. Det er sågar en underskudsforretning, sagde manden.

Manden har erkendt, at han har doneret sin sæd til kvinderne. Men hans forsvarer mener ikke, at der kan være tale om distribution.

- Spørgsmålet i dag er, om det er distribution i vævslovens forstand, sagde forsvarer Tyge Trier.

Han mener, at vævsloven primært er møntet på at regulere erhvervsmæssig virksomhed.

Yderligere gælder loven - efter forsvarerens opfattelse - ikke, hvis man har en personlig relation til den, der modtager sæden.

Her henviser han til en sag fra 2012, hvor en læge fra Styrelsen for Patientsikkerhed skulle have udtalt netop det.

Tre vidner kunne ved retsmødet berette om et nært forhold til den tiltalte, som blandt andet har deltaget i flere navngivningsfester for de børn, han har været med til at lave.

Flere gange under retsmødet sendte den tiltalte smilende blikke til vidnerne, som var blevet for at overvære resten af sagen.

Anklageren mente dog ikke, at den personlige relation var af betydning i forhold til loven.

- Man kan ikke finde noget sted i vævsloven, at aktiviteten udført af tiltalte ikke skulle være omfattet af lovens ord, sagde han.

Også en læge fra Styrelsen for Patientsikkerhed var indkaldt som vidne. Det er netop styrelsen, der har anmeldt manden, efter han i en TV 2-dokumentar stillede sig frem og viste, hvordan han donerede sæd.

Lægen mente ikke, at det gjorde en forskel, at manden havde en relation til kvinderne forud for donationen.

- Vævsloven siger, at hvis du distribuerer væv og celler, så er det en vævscenteraktivitet, og så skal man have en tilladelse, gentog hun flere gange fra vidneskranken.

Ved slutningen af retsmødet oplyste dommeren, at der bliver afsagt dom mandag den 28. november.

Anklagemyndigheden går efter en bøde på mindst 40.000 kroner til manden.

Forsvareren mener, at manden skal frifindes.