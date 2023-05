Tiltalt ministerchauffør: - Reglerne er ovale

Den tidligere ministerchauffør i Statsministeriet mener ikke, at reglerne for, hvornår man må køre private ture i en ministerbil, er så klare. Det forklarede han onsdag i retten

KØBENHAVNS BYRET (Ekstra Bladet): En kuriøs sag tog onsdag formiddag sin begyndelse, da en tidligere chauffør i Statsministeriet tog plads i Retssal 1 i Københavns Byret.

Den 42-årige chauffør er tiltalt for misbrug af sin stilling, grov forsømmelse i tjeneste og brugstyveri af ministerbilen, som han har kørt rundt i med 11 forskellige kvinder uden for tjeneste.

Derudover er han tiltalt for voldtægt - som dog ikke kædes sammen med ministerbilen.

Tydeligt mærket af sagens alvor rykkede tiltalte stolen ud, samlede hænderne på skødet og dukkede nakken, da anklagerne blev læst op retten. Flere gange rystede han afvisende på hovedet.

Tiltalte nægter sig skyldig i alle forhold.

Annonce:

Han forklarede i retten, at han stort set kun havde fri i ferier, og når han var syg, og at han ellers rådede over sin egen tid - og en af statens biler. Han opfattede i perioden, at reglerne blot var, at man måtte bruge bilen til at passe sit job.

- Reglerne er ikke firkantede, de er ovale, forklarede den tiltalte.

- Det er sådan, jeg tolker det. Og det er sådan, jeg ved, de fleste af mine kolleger tolker det.

Ikke noget, man snakker om

I anklageskriftet, som Ekstra Bladet har fået aktindsigt i, betragtes de fleste køreture som grove forsømmelser, da kvinderne ikke var sikkerhedsgodkendt, og da tiltalte ikke sikrede sig, at adgangen til bilen ikke indebar en sikkerhedsrisiko for statsministeren, andre tjenestemænd eller staten i øvrigt.

- Har du nogensinde fået bekræftet din fortolkning (af reglerne, red.)? spurgte anklager Tasi Louise Nørskov-Jensen.

- Nej, det har jeg ikke. Det er ikke noget, man som sådan sidder og snakker om. Der er nogle andre ting, der presser på, og som man skal nå i en ret stresset hverdag, svarede tiltalte.

Annonce:

- Det sikkerhedsmæssige, det er svært at sige. Den ene dag kan du møde op og få at vide, der skal en journalist ind i bilen. Det er jo også en form for sikkerhedsproblem, kan man sige, fortsatte han.

Tiltalte forklarede, han aldrig har spurgt om lov til at date i sin arbejdsbil.

- Man har mange forskellige mennesker med i den bil. Man kan få at vide, man skal køre nogen hjem vel vidende, at det må man heller ikke. så jeg tror, man automatisk tænker, reglerne er lidt bredere.

Ny detalje

Første retsmøde er om mødet mellem den 42-årige og en anden tiltalt i sagen, Tanja Iversen.

De to mødte hinanden i august 2021, da Iversen sammen med Ekstra Bladet forsøgte at dokumentere den 42-åriges misbrug af ministerbilen. Sagen endte med, at Tanja Iversen selv blev tiltalt for brugstyveri og medvirken til misbrug af en betroet stilling.

Hun nægter sig skyldig.

I retten kom en ny detalje frem om mødet mellem de to.

Den tiltalte chauffør kunne nemlig forklare, at han slet ikke havde kørt en gængs ministerbil, da han 4. august 2021 samlede Tanja Iversen op ved Arken i Ishøj.

Annonce:

I stedet havde han været i en såkaldt vagtbil, også kendt som weekendbil, forklarede den tiltalte. Han kunne yderligere forklare, at man kun 'til nøds' ville køre med statsministeren i den slags bil.

65 kvinder

Anklageren kunne i sin indførelse fortælle, at politiets efterforskning viste, at manden havde været i kontakt med en lang række kvinder, som alle er afhørt i slutningen af 2021. Det drejer sig 65 kvinder.

Af dem er den tidligere ministerchauffør således tiltalt for køreture med 11. I det oprindelige anklageskrift lød det på 10, men ét ekstra forhold blev onsdag tilføjet til anklagen.

De ulovlige køreture fandt sted, mens tiltalte var chauffør for første Lars Løkke Rasmussen og siden Mette Frederiksen.

I et tilfælde havde tiltalte blandt andet sex på bagsædet af en ministerbil ved Amager Strandpark, fremgår det af anklageskriftet.

Sagen er berammet til otte dage.