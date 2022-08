Tiltalt om drabsoffer: Han var min barndomsven

33-årig mand, der som den eneste af fem i retssag ikke er tiltalt for drab, kalder skudofret Abdinur Mohamed Ismael for sin barndomsven

RETTEN I ODENSE (Ekstra Bladet): - Han var min barndomsven.

Det sagde en 33-årig tiltalt mand, som i sagen om manddrab, kokainhandel og våbenbesiddelse som den eneste af fem på anklagebænken ved Retten i Odense ikke er tiltalt for manddrab.

Tirsdag, nævningesagens dag 2, sidder han i vidneskranken, for han har indvilget i at afgive forklaring.

Modsat de øvrige, som via deres forsvarere har meddelt, at de foreløbig ikke ønsker at blive afhørt om drabet på 31-årige Abdinur Mohamed Ismael.

Abdinur Mohamed Ismael var en mønsterborger, som hjalp alle, og som havde et stort netværk i og omkring Vollsmose. Han kom helt tilfældigt i krydsild mellem kriminelles skyderi mod hinanden og blev ramt af skud i hovedet og døde, mens han havde alarmcentralen i røret. Privatfoto

Tiltalt for tilskyndelse og våbenbesiddelse

Den 33-årige mand er i nævningesagen tiltalt for at have tilskyndet tre af de øvrige fire tiltalte til at møde bevæbnet op i Egeparken i Odense-bydelen Vollsmose 24. juni 2020.

Det er den aften, da Abdinur Mohamed Ismael blev et tilfældigt drabsoffer, da han uforvarende kom i krydsild mellem rivaliserende grupperinger foran opgangen til sit eget hjem.

Det var et chok for beboerne i Egeparken, da den vellidte Abdinur Mohamed Ismael brutalt blev frarøvet livet. Foto: Finn Frandsen

Mandag blev der i den store retssal 13 i domhuset i Odense afspillet et brutalt lydklip fra gerningstidspunktet, som er kort før midnat den pågældende aften.

På lydklippet har Abdinur Mohamed Ismael netop ringet 112 for at anmelde, at der er et skyderi i gang i Egeparken.

Men i de få sekunder, der går fra han ringer op, og til han får kontakt til alarmcentralen, er den 31-årige dansker med somalisk baggrund blevet ramt i hovedet og har fået sin halspulsåre revet over af projektilet.

Bliver kvalt med 112 i røret

Han er – med senioranklager Jacob Thaarups ord – i de sekunder ved at blive kvalt i sit eget blod.

Derfor kan han kun afgive nogle strubelyde, mens livet rinder ud af ham.

Da det uhyggelige lydklip blev afspillet, sad den 33-årige tiltalte og gemte sit ansigt. Og i dag forklarer han altså i retten, at det skyldes, at han kendte dødsofferet.

- Abdinur var min barndomsven. Det er derfor, jeg får det så dårligt, når I afspiller hans opkald til 112, sagde han under afhøringen.

Blev selv skudoffer

På den skæbnesvangre juni-aften for to år siden blev den 33-årige selv skudoffer og livsfarligt kvæstet.

Ganske kort tid før Abdinur Mohamed Ismael bliver ramt af projektilet fra en 9 millimeter pistol, mens han er ved at stige ud af en bil på p-pladsen foran Egeparken 150, er den 33-årige blevet ramt af en byge af skud i kroppen på bagsiden af betonejendommen.

- Jeg har aldrig set så meget blod. Det er det mest voldsomme, jeg nogensinde har oplevet, sagde han.

Skudsalverne kommer fra to endnu ikke identificerede personer, der er ankommet til Egeparken på en scooter umiddelbart forinden.

I modsætning til ofret Abdinur Mohamed Ismael overlevede den 33-årige tiltalte at blive beskudt.

Han har som den eneste af de i alt fem tiltalte i nævningesagen – mænd på henholdvis 20, 23, 23, 27 og 33 – ikke siddet varetægtsfængslet op til retssagen.

22 retsdage afsat

Afhøringen af den 33-årige fortsætter i løbet af formiddagen.

Der er afsat 22 retsdage til sagen med forventet dom i slutningen af oktober.

